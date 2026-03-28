On ne se présente pas à Bercy sans un petit pincement au ventre. Pour Matmatah, cette soirée du 11 octobre 2025 marquait trente ans de carrière, de chansons devenues hymnes, et de fidélité sans faille à un public qui les a suivis depuis les bars de Brest jusqu'à cette Accor Arena pleine à craquer. Dans les coulisses, Julien Barnes, l'homme discret qui veille sur tout, orchestre les derniers réglages pendant que les Gwenn ha Du s'agitent déjà dans la fosse.

Meurice et Aymeric Lompret Avant la tempête rock, la scène accueille une première partie improbable. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret transforment la soirée en une comédie absurde à la sauce bretonne. Meurice ouvre le bal avec une version a cappella de "Lambé an dro" et un couplet aussitôt culte : « Macron c'est un gros taré, viens donc faire un tour à Lambé ! ». Meurice de lancer « Macron, Matmatah c'est de droite, tout ce qui commence par M c'est de droite ». Juliette Arnaud rebondit aussitôt : « Meurice aussi, c'est de droite alors ? » Le ton est donné, tout le monde en prend pour son grade, même les Normands (« Ah, fallait pas venir »). Barré débarque en kilt pour chanter "Les lacs du Connemara" au nom d'une "soirée celtique", avant qu'Aymeric Lompret, en robe de mariée, ne le rejoigne pour vérifier ce qu'il porte - ou ne porte pas - dessous. Le public pleure de rire. Ce n'est plus une première partie, c'est un sketch où se mélangent Tryo, Manau, Sardou et autodérision à la bretonne. Et quand les quatre concluent sur une version gospel de "Les moutons", parodiant les paroles et leur sens caché, on comprend que la salle est chauffée à blanc.



Les lumières s'éteignent, les écrans s'allument. Quelques images d'archives : Brest, 1995, quatre gamins dans un bar, bières à la main. La légende commence. Puis les accords d'"Il fait beau sur la France" résonnent, et l'Accor Arena devient un port breton. Stan, Sholl, Julien, Léo et Éric apparaissent en costume sombre, concentrés, élégants. Le son, ample et limpide depuis la fosse, résonne avec une clarté presque trop sage. Certains diront plus tard que dans les gradins, le mix manquait de relief, mais peu importe, le groupe avance, implacable. "Quelques sourires" et "La cerise" s'enchaînent, portées par une salle déjà debout. Viennent ensuite "Marée haute", "La fille du chat noir" et "Les demoiselles de Loctudy", qui installent cette ambiance à la fois mélancolique et lumineuse, entre rock ciselé et poésie du littoral. Matmatah ne joue pas la carte du folklore, ils cultivent la sincérité d'un rock nourri d'histoires humaines, de dérision et de fidélité à leurs racines. Dans la fosse, les drapeaux noirs et blancs flottent, les verres s'entrechoquent, les bras s'enlacent. On chante chaque mot, comme si chaque refrain appartenait à tout le monde. Le groupe s'avance alors sur la scène B, plantée au cœur de la salle en avancée de scène. L'électricité retombe, les guitares deviennent acoustiques. Les cinq s'installent sur un tapis élimé - « celui des débuts, mais lavé depuis », plaisante Tristan. On passe à un autre tempo avec "Au conditionnel", "Lésine pas", et "When I get a little bit drunk". Le silence se fait quasi religieux, les balcons oscillent à la lueur des téléphones. Tristan sourit : « J'avais rêvé de la jouer à McCartney après son concert ici. J'étais un peu trop saoul... Du coup, je vous la joue à vous. » Le public éclate de rire, puis retient son souffle sur "Retour à la normale", conclusion ironique pour une parenthèse hors du temps.



Matmatah Les guitares reprennent leur fureur. Le second souffle du concert commence avec "Emma", "Crépuscule dandy", "Hypnagogia". La fosse tremble, "Brest-même" résonne comme une clameur identitaire. Et puis arrive l'inévitable : "Lambé an dro". La bombarde de David Pasquet fend l'air, soutenue par des cuivres et des cordes qui donnent au morceau une ampleur symphonique. Quinze mille personnes lèvent les bras, frappent des mains, dansent sur place. Tristan, ému, regarde la mer humaine devant lui : « Elle est née dans un salon de coloc' à Brest, cette chanson. Et regardez où elle nous a menés... ». Le groupe quitte brièvement la scène, avant de revenir pour un rappel d'anthologie. "An den coz", jouée pour la première fois depuis vingt-six ans, fait hurler de joie les fans de la première heure. "L'apologie" résonne dans l'Arena, les lumières rouges se reflétant sur des visages épuisés mais heureux. Puis vient "Le souvenir", magnifique et rare, avant le feu d'artifice final, "Les moutons", repris à l'unisson par quinze mille voix. Le refrain résonne encore quand les lumières se rallument.



Dans les gradins, dans les couloirs, dans la rue, les visages racontent la même histoire, celle d'un groupe qui a traversé trois décennies sans perdre ni son humour, ni son âme. Des parents qui dansaient sur La ouache en 1998 et leurs enfants de vingt ans qui découvrent ce soir que le rock breton, ça se danse encore. Au fond, Matmatah n'a jamais changé de cap. Leur rock n'a rien d'un produit d'appel, il est vivant, sincère, profondément ancré. Et si l'Accor Arena a vibré comme un port de Brest ce soir-là, c'est parce que ces cinq-là n'ont jamais cessé d'être des marins de scène, conscients du privilège de jouer encore, trente ans plus tard, devant un public qui ne les a jamais quittés. Trente ans, quinze mille voix et un océan de souvenirs.

Merci à Julien pour l'invitation et au groupe pour sa chaleur humaine.

Photos : JC Forestier