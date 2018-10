6 am I was a star Nervous Cold fever Supreme The rabbithole Vocal arranger Boogie drums Amiga After love Walk on by Dream sequence Antidoto

Producteur électro et DJ d'origine chilienne ayant grandi en Allemagne, & The Desdemonas">Matias Aguayo s'est laissé tenté par le rock en montant un projet avec & The Desdemonas">The Desdemonas . Ayant déjà collaboré par le passé avec des groupes du même genre comme Battles, c'est dans le rôle de chanteur et multi-instrumentiste que Matias a dévoilé en octobre dernier le disque inaugurant cette collaboration : Sofarnopolis. Ce dernier rappelle en premier lieu Suicide à de nombreux égards : post-punk sombre guidé par une voix habitée par le récit qui se marie avec des synthés aux sons étranges et des programmations bariolées entre ambient et synth-wave. Si Matias et si bavard c'est parce que Sofarnopolis raconte l'histoire d'une bande d'ados dans un monde dystopique, relatée également dans des BD et des vidéos basées sur les dessins de son géniteur. Un projet pluridisciplinaire qui en musique nous laisse d'abord dubitatif tant les ambiances virevoltent de noirceur en excentricité puis finissent petit à petit par nous convaincre même si la lourdeur du propos et sa longueur (plus d'une heure !) n'arrangent pas les choses. Pas facile à digérer donc mais on salue l'audace de cet artiste qui fait fi des conventions.

Ted