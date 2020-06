Margaretha Geertruida Zelle, plus connue sous le pseudonyme Mata Hari, a eu une vie assez rocambolesque et rock'n'roll pour que l'on puisse imaginer qu'elle avait un petit côté punk en ce début du vingtième siècle : sexe, drogue, espionnage et spectacle à oilpé. Une rebelle assumée lorsque le jour de son exécution, elle refuse qu'on lui voile le visage, envoie un baiser aux soldats de peloton et s'écrie : "Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube !". Un siècle plus tard, le quatuor montpelliérain composé de Paul (basse, claviers, chant), Jonathan (guitare, chant),Teo (guitare, basse, chant) et Jacques (batterie) a peut-être voulu insuffler à nouveau cet esprit insoumis en reprenant le surnom exotique de Margaretha ... ou ils ont juste bloqué un soir sur le film pareillement nommé avec Sylvia Krystel dans le rôle principal, sorti en 1985. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mata Hari sent bon le début des années 80, quand les guitares punk sauvages et brutales rencontraient les synthés de la cold wave en mode DIY. Pour leur tout premier EP de 5 titres, Mata Hari mélangent un peu tout ça : un rythme bien pêchu, des riffs de guitares plus ou moins appuyés, une basse souvent linéaire et épileptique, un clavier old school qui renforce l'effet eighties, et une voix principale entre Iggy Pop et Lux Interior. Mata Hari sait faire ressortir le bon côté de cette époque emplie d'une rage froide, où l'on ne cherchait pas les escapades bucoliques mais juste à t'enlever ce sourire de ton visage pour mieux te faire grincer des dents. Énergique et cinglant, ce Building site nous démontre tout simplement que dans le son des années 80, il y avait aussi du bon, et que c'est très plaisant de nous le rappeler à notre bon souvenir.

Eric