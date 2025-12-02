Si tu aimes le retour vers le futur et les références musicales des années 90 (soit 99,9% du lectorat W-Fenec), alors tu peux embarquer dans la DeLorean avec nos trois gonz. Ils viennent de la ville rose et ont décidé d'en mettre dans leur logo, dans ta vie, dans leurs chansons, et par les temps qui courent, assez sombres, on en a bien besoin. Passé de power duo à power trio pour ce deuxième album (après 1985 sorti en 2020), en recrutant pour l'occasion un ours des Pyrénées [sic], la formule n'a pas changé d'un iota, si ce n'est une production encore plus efficace, avec l'enregistrement/mix confié au local Mathieu "Zuzu" Zuzek et le master au lyonnais Alexandre "Boule" Borel. Bien leur en a pris car le résultat est absolument Genials (pour ne pas dire génial) de bout en bout. Sens de la mélodie ("Joe's stories"), rythmique entraînante ("Confused"), refrains catchy ("Bummer" = tube), paroles fun ("Styling gel", "Sports"), si on ne tient pas là l'album de l'été, on en n'est pas loin. Pensez à Weezer flirtant avec les Pixies, comme aime le faire Johnny Mafia, et j'en veux pour preuve les cris sur "Welcome" et le chant de "Bad luck", dignes de ce bon vieux Franck Black. Si l'ambiance est plutôt légère, Marty Went Back sait aussi se faire plus sérieux, mélancolique comme dans "Slow day", tout aussi percutant que les autres titres. Bref, rien n'est à jeter et on comprend alors aisément pourquoi plusieurs labels ont souhaité participer au projet Genials (qui n'aurait pas démérité de s'intituler 1995). À toi de jouer maintenant.