Quand le story telling est aussi soigné et omniprésent, j'ai tendance à me méfier. Ici, les deux Toulousains ont tout misé sur la pop culture et "Retour Vers le Futur" puisque le nom du groupe annonce le retour du héros de la trilogie : Marty Went Back. Direction les années 80 et plus précisément 1985 pour revivre l'année de sortie du film, pour cela le duo s'est équipé d'un immonde sac banane fluo, d'un T-shirt qui plaira aux nostalgiques de la mire et d'un autre superbe teesh en l'honneur de Star Wars (même si en 1985 est surtout sorti La bataille d'Endor, la suite du spin-off tout pourri sur les ewoks) et en voiture Simone. Ou pas car pour l'heure, l'auto-stop ne semble pas trop fonctionner... Et musicalement ? On a le droit à un rock retro-futuriste ? Non, à un truc qui n'a pas vraiment d'âge, des riffs saturés, des mélodies électriques chargées en effets (alors que la voix claire peut se faire très belle, "I'm not going back"), un peu de dynamisme punk, un peu de folie psychédélique, quelques tonalités nonchalantes à l'anglaise, des élans grunge non contrôlés ("Lifetime" !!! Les mecs adorent Nirvana) et une atmosphère générale noise-garage à la cool. S'il faut faire les comptes, on trouvera plus d'influences venues des années 60, 70 et 90 que des années 80 (ouf) donc il faut bien séparer l'histoire qu'on nous raconte (et qu'on répète) de la production de Joe Boyle et Tim Aberdeen (digresser sur les pseudos prendraient trop de temps). 1985 sonne comme un patchwork de bons sons piochés un peu partout mais garde une certaine ligne directrice histoire qu'on ne se perde pas dans les couloirs du temps. A noter que l'absence de batteur ne nuit pas à l'ensemble, faudra juste vérifier que ça marche toujours en live où la superposition de couches d'instru risque d'être plus complexe qu'en studio... Finalement, le délire eighties ne fait donc que rarement surface, si ce n'est dans les visuels comme l'artwork ou les clips ("Bus 671" en mode jeu vidéo, "Chicken skin" kaléïdoscopé, "Bubbles" et sa collection d'images cultes). Alors, oui, il y a beaucoup de références à "Retour Vers le Futur" mais il fallait au moins ça pour honorer Marty Mc Fly, après tout, c'est à lui qu'on doit l'invention du rock'n'roll, non ?

Oli