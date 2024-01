Fondé en 2019, The Marshals est un groupe originaire de Moulins. Disons même Moulins-sur-Allier pour ne pas confondre avec ses homonymes, nous ne pousserons pas plus loin les éléments géographiques. Composé de Julien Rabalo (chant et guitare), Laurent Siguret (harmonica) et Thomas Duchezeau (batterie), le trio parcourt son paysage local pour enregistrer quelques sessions. L'album prend ensuite le nom du lieu de la cabane qui l'héberge. Cette année, The Marshals propose un sixième opus avec Le ptit cham session. La pochette de l'album le montre très bien, nous ne sommes pas loin d'une station de ski.



Et sinon, on a quoi dans la boîte ? 9 titres en 29 minutes et pas mal d'influences puisant dans le blues. J'aurais pu citer une flopée de noms pour vous donner une idée rapide de la musique de The Marshals. Disons qu'en retenant John Lee Hooker et The Black Keys, nous aurons matière à se faire une image. La musique du trio serpente entre boogie, bayou et blues/rock. Ces grands noms ne doivent pas empêcher de voir que The Marshals possède une identité forte. Dans les quatre premiers morceaux, le groupe montre que chacun tient sa place avec talent. Le tempo est fait pour bouger les pieds. La musique tourne carré comme jamais. "Steal The Silence" est une pause dans l'album. Le chant et la guitare de Julien Rabalo nous offre une petite balade savoureuse. "Howl" renoue avec le côté boogie. L'album est relancé. "Troublemaker" et "New dawn" sont plus attachées à un univers rock. The Marshals finit calmement sur "See the lightining" pour redescendre tout en douceur.



Le ptit cham session m'a permis de découvrir The Marshals. Et quelle découverte ! Peu de groupes français font une musique comme celle-ci. Aux amateurs de blues, à ceux qui aiment entendre un brin d'harmonica, je vous conseille vivement de vous jeter sur cette galette. Elle a quelque chose de rare. À voir certainement en live...

Julien

Publié dans le Mag #57