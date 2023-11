Julien participant à la fois à Mars Red Sky et à Queen of the Meadow, il était évident que c'était à lui de faire des choix impossibles pour évoquer la sortie de l'EP mariant les deux groupes. Au retour d'une tournée en Angleterre et avant de repartir pour la Pologne et l'Espagne, on a donc profité de quelques instants pour évoquer la croisée des univers.

Queen of the Meadow ou Mars Red Sky ?

Les deux, mais rarement en même temps ! Queen of the Meadow est avant tout le projet d'Helen Ferguson que j'accompagne sur scène et en studio. Ce dernier EP a été l'occasion d'écrire et composer collectivement avec Helen et de l'entendre chanter dans un contexte différent. On a tous beaucoup apprécié l'expérience, j'espère qu'on aura l'occasion d'amener à terme d'autres morceaux qu'on avait commencé à élaborer ensemble.



En duo ou en trio ?

Tout dépend, on parle de quoi au juste ?



Split ou collab ?

Concernant le EP, il s'agit d'une collaboration, les deux morceaux du EP étant des titres spécialement composés et écrits ensemble.



Version longue ou version "Shortcut" ?

Je préfère la version longue. Nous l'avions d'ailleurs joué à La Maroquinerie dans une version un peu modifiée, avec la partie instrumentale du milieu légèrement raccourcie pour ne pas déborder le temps de set qui nous était imparti. Ouf, qu'elle est lourde cette phrase.



Fuzz ou folk ?

Fulk ?



666 ou 999 ?

1,618



Mrs Red Sound ou Vicious Circle Records ?

Les deux, l'union fait la force.



22 ou 28 avril ?

Je pencherais plutôt vers le 28 avril pour la présence de ma chère et tendre sur scène et à la ville, mais ça manquait cruellement de menhirs, runes et autres puissances telluriques présentes au Beltan.



Ecstatic Vision ou Red Sun Atacama ?

Les derniers produisent probablement les premiers.



La Maroquinerie ou Petit Bain ?

Petite préférence pour La Maroquinerie, qui tangue moins... Non, les deux salles sont très chouettes !



Desert rock ou stoner rock ?

Doner Rock



Youtube ou Spotify ?

Walkman Sony avec autoreverse !



Seb Antoine ou Colin Manierka ?

Colin d'Alaska (le groupe).

"Seb Antoine est le meilleur réalisateur du monde d'après moi" (Elon Musk)



Jouer de la musique ou jouer la comédie ?

Jouer la comédie humaine en musique.



"Blue sky mine" ou "Goodbye blue sky" ?

"Goodbye Yellow Brick Sky"



Queen Of The Stone Age ou Queen ?

Freddie, Mère Curry.



Live ou studio ?

Studio puis live. Mais sans Ableton, jamais.



US Tour ou European Tour ?

US & THEM tour.



Retraite à 64 ans ou jamais de retraite ?

Casserolade ad lib.

Merci à Julien et merci à Floriane de Shake Promo.

Photo : Jessica Calvo et Fluor99