Matgaz est un batteur très occupé, et pas uniquement avec Mars Red Sky mais c'est au nom du trio stoner le plus chaud de France qu'il répond à nos questions sur le dernier album et leur goût immodéré pour les concerts.

Mars Red Sky Même illustrateur, même label, même producteur, vous avez peur du changement ?

Si ta question était correcte, je répondrais "on ne change pas une équipe qui gagne", mais il se trouve que le producteur n'est pas le même ! Après 2 albums avec le fantastique Gabriel Zander et son acolyte Jaccob Denis on a voulu travailler avec Benjamin Mandeau que l'on connait tous depuis pas mal d'années. Pour la petite histoire il a repris le studio dans lequel nous avons enregistré Apex III à Bègles avec Gabriel. Donc oui, on retrouve beaucoup d'éléments propres à notre identité, mais Benjamin ne vient pas de la scène Stoner, ni Metal ni quoique ce soit en rapport avec les musiques du diable. Ce qui à notre sens rend notre musique encore plus singulière dans son traitement et la façon de la mixer. Ça a été très enrichissant de bosser avec Benjamin qui en plus d'être un excellent producteur est un super musicien et il possède une oreille solide et précise, il nous a guidés et sait dire quand ça va et quand ça va pas pour tenter de tirer le meilleur pendant les prises.



Ce nouvel album, je pense que c'est votre meilleur, t'es d'accord ?

Je sais pas si un jour, on pourra dire le contraire quand on sort un album. Tu connais un groupe qui arrive et te lance, "non ce nouvel album est moins bon que le précédent" ? Mais à la fois, on aurait pu faire un album plus classique, se contenter de riffs de bases et broder un poil dessus sans se casser la tête, mais c'est pas franchement dans notre nature. Bon sans tourner autour du pot, oui c'est notre meilleur album ! (rires)



Autre habitude, les clips, celui de "The proving grounds" est très travaillé, de par les plans, le décor, les couleurs, quelques effets spéciaux, c'est chiadé, on peut dire que c'est la suite de "The light beyond" ?

Pas forcément la suite, mais c'est lié bien sûr ! C'est le même acteur et réalisateur que pour "The light beyond" mais aussi "Alien grounds / Apex III".



Le clip de "Collector" compile des images dans un style plus psychédélique seventies, tu préfères quel style de clip ?

Depuis le début du groupe Jimmy le bassiste a commencé à monter ces clips à base d'images d'archives qui à la base servaient à habiller la scène. Ensuite ils ont été mis sur Youtube et ont été appréciés des gens qui nous suivent. Nous avons attendu le deuxième album pour faire un "vrai" clip avec un réalisateur et quelques moyens rudimentaires et on a poursuivi avec la même équipe, ouais on n'aime pas le changement, pour "Alien grounds" et aujourd'hui "The proving grounds". Pour répondre à ta question les 2 sont intéressants et complémentaires je crois !



Est-ce qu'il y a des retombées autres que le simple "nombre de vues" ?

Sans passer pour un vieux con nostalgique, je me sens un poil déconnecté de cette "onlinisation" de la musique, mais je crois que c'est désormais très important pour un groupe, petit ou gros, d'être en ligne, accessible à tous, bien sûr je ne te cache pas que je suis content de constater qu'on a des vues et donc que des gens nous suivent ! Après à travers nos clips on essaie toujours d'emmener les gens quelque part, de raconter une histoire, on ne fait pas un clip juste pour avoir une vidéo et être sur Youtube, d'ailleurs avec "Alien grounds" Seb l'a présenté sur différents festivals de court-métrage et il a eu une petite vie par lui-même, un peu détachée de celle du groupe.



Sur l'album, certains titres jouent sur les contrastes avec des parties très claires et d'autres plus métalliques, vous avez élargi le spectre sciemment ou c'est le hasard des compositions ?

C'est principalement dû au fait qu'on écoute tous des styles de musiques largement différents, on a plein de choses en commun mais chacun est assez étendu dans ses goûts. Et plus on avance plus on ose mélanger des trucs, on donne parfois sa chance à un plan ou riff qui semble improbable ou qui ne semble pas pouvoir s'emboîter avec telle ou telle partie et en fait ça marche. C'est comme ça qu'on arrive à des morceaux comme "Hollow king" où le refrain est très différent des couplets ou des hybrides comme "Recast" / "Reacts".



Vous composez sur les routes ou vous trouvez le temps de vous poser ?

De temps en temps on fait tourner des riffs en balance, mais nos techniciens nous engueulent et nous rappellent qu'on n'a pas le temps ! On préfère se poser dans un lieu propice au calme où l'on peut se concentrer sur l'écriture et prendre le temps de construire.



J'ai l'impression que vous êtes toujours en concert quelque part, vous prenez parfois des vacances ?

On a tous des vies de famille et on arrive même à prendre quelques vacances de temps en temps depuis quelques années. On a aussi tous d'autres activités autour du groupe.



Justement, pour les différents projets parallèles, il y a un planning prédéfini ou tout se fait "naturellement" ?

Oui, de mon côté je joue dans Epiq, un trio basse batterie balafon où on mélange metal et rythmes africains avec Laurent Paradot de Gatechien et Headcases et Mika Bunard l'africain du Mans. Je continue à faire des dates avec James Leg de temps en temps et fais quelques collaborations quand on m'appelle, que le projet me plait et que j'ai le temps. Et tout ça s'accorde bien avec un peu d'organisation et de communication.



Vous partez vers l'Est avec une tournée en Allemagne et quelques pays voisins, vous avez des attentes particulières ?

On fait une tournée européenne dans des villes/ clubs où l'on est pour la plupart allé déjà au moins une fois et jusqu'à 10 fois pour certaines villes, donc on attend de retrouver des gens que l'on connaît mais à part ça, on a hâte de jouer nos nouveaux morceaux en live et de donner vie sur scène à ce nouvel album. Avec le temps, partir en tournée réserve un peu moins de surprise car on a appris à anticiper et préparer un max de choses à l'avance. Ça reste du terrain hostile mais on est une petite armée bien rodée.



Il y a aussi une série de dates avec Kadavar qui sera tête d'affiche, vous ne craigniez pas de leur "voler la vedette" ?

Non ça ne risque pas, il font tous entre 20 et 50 centimètres de plus que nous ! On se connaît depuis pas mal d'années maintenant et on est content d'ouvrir pour eux sur cette tournée, ça va être fun !



Vous allez rejouer à la Maroquinerie, qu'est-ce que cette salle a de particulier pour que vous y jouiez presque à chaque tournée ?

On peut se garer facilement. (rires)



Il y a déjà eu pas mal de concerts cet été alors que l'album n'était pas sorti, vous avez joué "Collector" et quelques autres titres de The task eternal, est-ce que les réactions sont très différentes quand le public connaît déjà le morceau ?

Justement, en général c'est plus dur de faire réagir le public qui te suit avec des nouveaux morceaux qu'il ne connaît pas. Mais on a constaté avec "Collector" et "Crazy hearth" des réactions assez chaleureuses quand on les jouait sur scène. Bon il faut dire qu'on les a joués pendant la tournée en Amérique du Sud et les gens sont toujours très expressifs là-bas. En tout cas c'est un très bon signe quand ça réagit aussi chaleureusement sur les nouveaux morceaux !



Marche après marche, Mars Red Sky se construit une belle carrière, c'est quoi la prochaine étape ?

La tâche éternelle.

Merci Matgaz, merci aux Mars Red Sky et merci à Claire chez Purple Sage PR.

Photo : Julien Dupeyron

Oli