Du gros power-rock au chant féminin ça vous tente !? Non, alors passez votre chemin... dans le cas contraire vous serez peut être séduit par l'offre de Marmozets. Natif du Yorkshire, le groupe s'est formé à la fin du lycée en 2007 avec la particularité d'être composé uniquement des frangins et frangines de deux familles : les Bottomley et les Macintyre. Une décennie que les deux fratries envoient du lourd avec, notamment, un premier skeud en 2014 The weird and wonderful Marmozets déjà chez Roadrunner Records.



Pour la faire courte et éviter de trop se masturber la nouille, on va dire que la musique des Britanniques se situe entre Veruca Salt et l'éponyme de Melissa Auf Der Maur, du pseudo post-grunge en bien calibré niveau prod', comme pouvait l'être America's sweetheart de Courtney Love, mais en bien ! Côté scène, c'est aux côtés de The Used, Funeral For A Friend et Muse que le quintet prouve qu'il en a dans le ventre, on fera d'ailleurs un petit rapprochement avec Absolution des derniers sus nommés dans l'utilisation des power-chords. Ceci étant dit, il serait dommage de clouer nos voisins d'Outre-Manche au pilori pour quelques similitudes peu flatteuses, car, malgré un aspect un peu "mainsteam" et l'inutilité flagrante de la ballade aux trois quarts du disque, le reste, soit onze cartouches, ne souffrent d'aucune critique et sont plutôt bien torchées, c'est punchy et structurellement varié. La pression ne redescend pas (excepté sur le poussif "Me&you") et la partie "voix" est parfaitement assurée par une "Becca" (Rebecca Macintyre) aussi à l'aise dans le haut que dans le médium du registre et, cerise sur le flan, sait vociférer correctement même si c'est à de (trop) rares occasions !



En clair, Knowing what you know now enfile les tubes comme les époux Balkany avec les affaires, et ce, sans jamais être racoleur. On placera tout de même quelques morceaux de choix sur le dessus du panier comme "Habits", "Mean to be", "Lost in translation", "Start again", "Like a battery", "Suffocation", "Run with the rhythm" ou encore "New religion", soit plus de bons titres sur un album que Muse en aura pondu dans sa carrière !

