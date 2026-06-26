Marell est une formation toulousaine qui cultive une formule rock dans laquelle la mélodie se teinte de tristesse. Dans les 90's, on appelait ça le sadcore, un concept représenté alors par des formations toutes aussi alléchantes et diverses que Chokebore, Codeine, Red House Painters, Portishead, ou encore les grands Radiohead. Environ 30 ans plus tard, ce trio s'inscrit en toute humilité dans cette lignée avec un deuxième EP, Anywhere (some place else), d'autant plus facilement que sa musique élabore naturellement un lien entre (post-)rock et trip-hop, un style bien lancinant, comme la douleur. Chacun de ses six titres, hautement recommandables au passage, procure en effet un sentiment d'abattement, mais aussi une part de mélancolie. Ils n'hésitent pas non plus à monter la puissance des guitares quand c'est nécessaire. En somme, une intensité émotionnelle comme peut le faire, dans un style un peu similaire, le quatuor parisien Mia Vita Violenta que j'affectionne tout autant. Ce qui étonne chez Marell, c'est la justesse de son écriture, et le magnétisme de ses morceaux. Les Toulousains nous donnent envie de découvrir le prochain titre dès que l'un se termine. Méga convaincu par cet EP, je n'ai qu'une hâte à présent : me délecter de leur premier album.

Ted

Publié dans le Mag #69