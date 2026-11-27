Sur la pochette de son quatrième LP intitulé Bartok, Marco Bartoccioni pose fièrement avec sa guitare comme un seigneur. Est-ce l'annonce du retour des guitar heroes ? Pour Marco Bartoccioni, je ne sais pas si on peut le qualifier de guitar hero, mais créateur avant-gardiste avec sa guitare lap steel, assurément. Tout au long des 8 titres, pour lesquels il a tout enregistré (chant, guitares, basse, claviers), à l'exception de la batterie, c'est un retour aux démonstrations techniques et mélodiques de la six cordes, dans un format blues rock du troisième millénaire. Si le jeu de la lap steel, les gimmicks, le chant, le son suintent le blues, on est effectivement dans une version enrichie en sonorités et arrangements qui partent dans tous les sens. On peut se raccrocher aux 8 tracks qui respectent presque tous une durée classique aux alentours des 3 minutes avec couplet et refrain, mais pour le jeu des guitares, ça part en feu d'artifice, où les multiples prises studios se rencontrent, se complètent, se répondent. Une musique blues résolument customisée et enrichie, mixée aux US et remastérisée à Nashville. Marco est évidemment à voir sur scène, plutôt du côté des festivals de blues, tant il doit être intéressant d'entendre comment son inventivité et sa technicité se rencontrent hors studio.

Eric

Publié dans le Mag #72