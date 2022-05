Beaucoup moins coloré mais toujours attiré par le mélange homme/animal (fallait choisir la version plus psychédélique à l'intérieur du digipak en pochette !), Marcellus Rex est de retour, toujours amateurs de cinéma les mecs ne se sont pas emmerdés et ont appelé leur deuxième skeud : II, c'est mieux que "le retour de" ou "la vengeance" ou je ne sais quoi mais après un éponyme, on se dit que les Bordelais pourraient aussi aller un peu plus loin de ce côté-là. Ou alors, ils ont mis toutes leurs idées dans leurs compositions ?



Parce qu'il y en a un paquet ! Faisant une sorte de pont entre les influences venues des seventies (le rock chaleureux) et celles des nineties (le rock alternatif qui mange à tous les râteliers) avec le soin des productions d'aujourd'hui, les ex-Zombie Eaters (avec le renfort de Joachim) brassent large et marient parfaitement leur goût pour les sons rugueux et la voix pure de Christophe (Mike Patton reste une grosse référence même si l'ambiance générale reste éloignée de ses différents projets, même de Tomahawk). Le résultat, c'est donc ce stoner hybride qui n'hésite pas à envoyer une grosse partie de saxophone sur "Witchcraft 101" (plutôt qu'un orgue Hammond ?), la jouer esprit shamanique sur "Back from Sabbath", chasser sur les terres des Foo Fighters ("Siver bobcats Inc.") ou nous laisser comme un rat en cage malgré toute notre rage ("North pole position").



A l'image des collages de Manu, Marcellus Rex fait du rock patchwork, empruntant à diverses époques et divers genres pour tisser la toile de fond de son ouvrage. Parfois embrumé, parfois très coloré, à des moments insidieux, à d'autres très rentre-dedans, ce II vaut bien le I, et comme on ne peut pas en dire autant de toutes les suites cinématographiques, c'est déjà pas mal !

Oli