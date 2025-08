Qu'est-ce qui différencie un bon album de Marcel et Son Orchestre d'un excellent album de Marcel et Son Orchestre ? J'avais ma petite idée, mais j'ai voulu challenger une IA et voici ce que l'une de ces bestioles m'a répondu "Un excellent album de Marcel et Son Orchestre est celui qui parvient à combiner qualité musicale, originalité, profondeur des textes et impact émotionnel, tout en laissant une marque indélébile sur le public.". Un peu passe partout mais dans le détail (la réponse fait près de 30 lignes), il y avait des trucs assez juste genre "Les paroles de Marcel et Son Orchestre sont souvent humoristiques, satiriques et engagées. Un excellent album se distingue par la profondeur et la pertinence de ses textes, qui peuvent susciter la réflexion et l'émotion." Pas mal. Avant d'interroger la machine, je me disais qu'il fallait qu'un excellent opus marque son temps et y résiste. Qu'il soit donc inscrit dans une époque de par les sonorités comme les textes et qu'il procure encore autant de bonnes sensations 10, 20 ou 30 ans après, ainsi Sale bâtard ! (29 ans cette année !) est sans conteste excellent. Alors que diront les robots de C'est pas à vous qu'ça m'arriverait en 2054 dans leurs discussions ? Que cet album est excellent.



Des textes qui collent à l'époque ("Stigmatisez-moi !", "Maudit karma" ...), des titres très drôles et pas dénués de sens ("V'là l'dégât !", "Quand on sait pas dire non", "Jean-Patrick"...), de l'humour potache ("Étron flotteur"), des idées ("Bertrand (pas rassurant)", "Parasite"), des tonnes de réf' (La reine des neiges, La salsa du démon, Scooby Doo, Walker Texas Ranger, Star Wars...), des liaisons dangereuses et des rimes riches ("Autocentré"), des jeux de mots foireux ("Bertrand (pas rassuré)"), des rythmes groovy et cuivrés ("L'empathie", "Parasite"), d'autres plus punk rock ("Maudit karma"), un peu de guitare plus tranquille ("Le dégoût" qui sonne très Lénine Renaud) et même un OVNI ("Dans ma boudinette"), il y en a pour tout le monde ! Et il y a surtout des morceaux dont on sait immédiatement qu'ils vont devenir des standards des Marcel, "Quand on sait pas dire non" ou "Maudit karma" peuvent venir squatter les setlists des concerts jusqu'à la fin des temps à côté de "Raoul et Alain" que ça ne me dérangera pas ! Ces deux tubes illustrent à merveille le joyeux bordel de la troupe, du fun d'un côté, un texte bien pensé de l'autre, une partition musicale implacable et dansante et des personnages qu'on a envie de câliner (le chaton) ou pas (Chuck Morris).



Ce qui fait aussi un excellent album et que ne précise pas l'Intelligence Artificielle, c'est l'absence de temps faibles ou de faille (sauf si elle est spatio-temporelle), ici les 14 titres sont nécessaires, ils apportent tous quelque chose et méritent leur place sur le disque. Si tu écoutes "Dans ma boudinette" séparément des autres, tu peux te demander "mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?", mais si tu l'entends avec le reste, il devient génial. Le seul "hic", c'est que les robots de 2054 n'auront toujours pas de peluche ombilicale et ne seront pas forcément sensibles à cette petite histoire. Tant pis pour eux, ils n'auront qu'à nous demander ce qu'on en pense et on dira que C'est pas à vous qu'ça m'arriverait est excellent.

Oli

Publié dans le Mag #64