Après un retour sur les scènes, Marcel et Son Orchestre revient dans les casques, sur les plates-formes et dans les "bacs" (le truc où on range des disques, tu sais, l'objet sur lequel on grave de la musique) et c'est Franck qui prend de son temps pour répondre plus ou moins sérieusement (peut-il en être autrement avec les Boulonnais ?) à nos interrogations sur ces nouveaux morceaux et ce qui les entoure (de rein).

Vous venez de fêter vos 35 ans devant 6000 personnes, hâte d'en avoir 40 pour avoir une excuse de refaire une grosse fiesta ?

On a planifié quantité de grosses fiestas avant ça, y'aura la future démission de Bayrou, la mort de Bolloré, la victoire du NFP, la condamnation de Le Pen, l'accident d'avion d'Elon Musk, le départ d'Hanouna ...



Depuis le précédent album, il y a dû avoir quelques idées de mises de côté, quand est-ce qu'est prise la décision de ne pas travailler davantage sur une composition ?

Des quantités. En réalité, le renoncement nous est souvent imposé par des collaborateurs de mauvais conseils. On avait l'idée d'un album concept sur la carie dentaire, une comédie musicale sur les sandalettes, un duo avec Florent Pagny sur l'évasion fiscale, mais vous connaissez les frilosités des maisons de disques et leurs moyens d'intimidations pour vous faire renoncer.



14 titres sur ce nouvel album, combien sont passés à la trappe ?

Quoi ? Il ne reste que 14 titres ? On a enregistré un triple album, y'avait 45 plages. Je comprends mieux maintenant, la tête que le réalisateur a fait quand je l'ai surpris avec Amir au téléphone, lui disant : « Je t'envoie des titres ».



Un morceau comme "Le dégoût" aurait pu arriver sur un album de Lénine Renaud ?

Je l'avais écrit pour The Voice, mais personne ne se sentait prêt à porter une telle charge émotionnelle, alors comme on n'avait pas assez de titres avec les Marcel, je l'ai recasé.



Retailleau/Darmanin à des postes clefs, Le Pen presque présidente, Trump qui fait son show, comment on trouve des sujets de déconne en 2025 ?

Tu viens déjà d'en citer 4.



Le retour d'une pochette avec le groupe, ça signifie que celles de E=CM2 et Bon Chic... Bon Genre ! n'étaient pas de bons choix ?

Permets-moi de te dire que ta question est nulle, mais comme je suis gentil je te réponds quand même.



Des sujets graves, du patois, un étron flotteur, comment on organise une tracklist où tout est possible ?

C'est une question de talent, je sais pas si tu peux comprendre.



Et ensuite, comment on choisit les morceaux qui seront mis en avant ?

En laissant des personnes de la maison de disques qui n'y connaissent rien t'expliquer leurs choix stratégiques.



S'il y a un clip, il faut pouvoir associer des images facilement ?

Pour la réalisation de nos clips, la difficulté est de réussir à marier une idée ambitieuse avec des moyens très modestes. Mais c'est ça qui rend le truc éclatant. Pour "Stigmatisez-moi", l'opportunité de pouvoir tourner au musée de la fête foraine a complètement orienté le scénario. Pour "Quand on sait pas dire non", on ne pouvait pas faire intervenir tous les personnages évoqués dans le titre. Comment veux-tu embaucher autant de figurants ? On n'est pas Mylène Farmer. Donc j'ai proposé de remplacer les personnages et les situations par des cartons, qui deviennent des paquets encombrants qui envahissent notre vie.



On peut combattre les clichés avec "Stigmatisez-moi" et en remettre une couche sur Boulogne/Mer avec "V'la l'dégât" ?

Oui, c'est possible, la preuve. Dans "Stigmatisez-moi", ce n'est pas tant les généralités que je dénonce, mais les méthodes employées dans certains combats et dans celui-ci en particulier. J'entends des personnes affirmer que la justice ne fait pas son travail. Je pense avant tout qu'elle manque de moyens pour le faire correctement et j'aime rappeler que les plaintes sont déposées au commissariat donc au ministère de l'intérieur, pas à celui de la justice. Bref, si cela conduit des personnes a épouser la vindicte populaire, ça craint. Ensuite, évidemment comme je le dis dans la chanson, la cause est juste. Qui serait assez con pour ne pas dénoncer les violences faites aux femmes ? Ce qui me fatigue, c'est ce mot patriarcat mis à toutes les sauces. Comme si on avait trouvé le responsable de tous les maux. Est-ce le patriarcat qui ne veut pas augmenter les salaires ou le patronat ? Dans le rapport dominant/dominé où rangez-vous Valérie Pécresse, Rachida Dati... ? Chez les opprimées en qualité de femmes où chez les flingueuses de par leurs choix politiques ? Pour "Vla l'dégat", c'est une relecture boulonnaise de "Shame and scandal", mais là j'ai la flemme de me lancer dans une explication de texte.



D'autres sont prévus ? "Maudit karma" pourrait faire un joli scopitone ...

On aimerait bien tout cliper, faut pour cela que le disque se vende et que la tournée fonctionne car c'est quand même le nerf de la guerre. Un conseil : au lieu de claquer des fortunes pour assister aux derniers tours de pistes de méga stars du showbiz américain, soutenez les artistes indépendants et avant tout, battez-vous pour des prix de places abordables. Rien ne justifie des places de concerts à plus de 40 balles.



Et pour le choix lors des concerts, il y a des titres qui ne sont écrits que pour le disque ou tout est "jouable" ?

On a tout répété et réarrangé pour la scène, on verra comment les intégrer ou pas au show.



Avec une dizaine de nouveaux morceaux, on rallonge le set ou on enlève un vieux tube ?

Ça va dépendre des lieux. Y'a plein de concerts où notre temps de jeu est limité. Dans les festivals c'est 50 minutes en général. Tu peux dépasser, mais faut que le groupe suivant soit nul en baston. On fera comme on le sentira, c'est pas la rue qui gouverne.



Une tournée demande pas mal de répétitions, vous bossez encore tous les "vieux" morceaux pour changer la setlist au gré des envies ou tout est très cadré ?

Ah bon, faut faire des répétitions ? J'ai constaté que ce que le public préfère c'est pas quand tu joues hyper bien un titre, mais quand tu le plantes. En réalité, Marcel c'est hyper carré, notre show c'est un peu l'équivalent Français de Madonna.



La nouvelle tournée commence au Black Lab, il y aura d'autres salles de taille "moyenne", c'est pour retrouver une proximité avec le public ou les Zéniths n'étaient pas dispos ?

Quand on a le temps de laver nos fringues, on privilégie la proximité. Mais quand on sent le rat mort, on préfère garder nos distances et mettre des "crasses" barrières.



Cet été, il y aura quelques festivals dont le Main Square, vous allez "ouvrir" pour DJ Snake, vous pensez à un featuring ?

On nous a dit qu'il était méga méga fan, il aurait même remixé toute une liste de titres de Marcel Et Son Orchestre. On aime bien son look, mais pour être honnête, on a pas encore pris le temps d'écouter. Quoi ? Tu crois qu'on baratine ? Que c'est une fake news ? Tant pis pour toi, t'as bon à une dernière question et je me casse.



Vous êtes repartis pour plusieurs mois de concerts, qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous êtes sur la route ?

Les arrêts pipi sur les aires d'autoroutes.

Merci Franck, merci Marcel, merci OIivier chez At(h)ome.