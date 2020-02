Fin 2012, Marcel et Son Orchestre tirait sa révérence non sans avoir une dernière fois retourné Lille, un DVD live venait sécher nos larmes une dizaine de mois plus tard et même si le groupe a fait le bonheur de pas mal de monde durant 27 ans, on avait du mal à penser qu'une telle arme de délectation massive pouvait rester au placard. On pouvait les retrouver dans différents autres projets (Mascarade ou Lenine Renaud) mais c'était pas pareil. En septembre 2016, Marcel donnait un signe de vie et un an plus tard, le groupe explosait les records de vente de tickets de concerts pour "une soirée" qui devenait vite "trois soirées" exceptionnelles à Lille. Tel un addict qui pensait pouvoir maîtriser sa dépendance en n'y retournant "juste une fois", la bande se faisait prendre à son propre jeu et enchaînait une dizaine de concerts dans le Sud (comprendre au-delà de Cambrai) pour allumer des milliers de sourires et faire en sorte que les cletches ne prennent pas trop la poussière. Tournée des festivals en 2019, un Olympia programmé pour février 2020, Marcel joue le week-end et bosse la semaine pour éviter de sortir ses testicules (le fameux "burnes out") mais trouve le temps de fouiller dans son grenier, sa cave et ses fonds de tiroir pour dégoter des morceaux "oubliés" qu'il compile avec d'autres qu'il remixe ou retravaille pour éditer un double best of intitulé Hits, hits, hits, hourra !!! facilement financé par une campagne de "prévente" délirante où pour Nord (59) Euros tu pouvais faire un karaoke avec eux habillé avec le t-shirt exclusif et pour Pas de Calais (62) Euros une conférence moules frites dansante.



Deux disques blindés (47 titres au total) qui officiellement se séparent avec un côté un "best of" mais où tu ne trouves pas "62 Méfie-te" ou "La grosse madame" alors que ce sont deux titres qui comptent parmi mes préférés et un côté "inédits, versions inédites, trucs ultra rares introuvables même sous le manteau" où tu retrouves deux fois "62 Méfie-te" (dans une version alternative non retenue en 2008 et en live avec Oai Star en 2006) et "La grosse madame" (en live acoustique), du coup, tu l'as compris, c'est un best of amélioré que ce Hits, hits, hits, hourra !!! parce que tu as le meilleur de Marcel et Son Orchestre dans des versions que tu n'as pas déjà chez toi et qui sont même parfois mieux que les originales. Bon, ok, c'est une affaire de goût mais si t'en as pas, je ne peux rien pour toi. L'effet pas connu du tout sous le nom de "Lou Deprijck" (à savoir chanter à la place d'un mec qui deviendra connu et rajouter de l'écho) et sur le nouveau "Ma sœur" donne un côté Plastique Bertrand qui colle bien à l'esprit, le renfort des basses et un chant plus présent sur "Femme mûre" apporte plus de chaleur (cette nouvelle version aurait été validée par Barry White), ces nouvelles versions sont résolument plus "modernes". Sur le volume 2 (dessus parce que dessous, tu vas retrouver tes pantoufles), les alternatives sont plus poussées avec des "revisites" en mode funky, doo-wop, bossa nova, live, électrique ou acoustique... On a aussi des "maquettes" donc des pré-productions, l'équivalent de test grandeur nature pour voir ce que ça donne avant de l'enregistrer pour de vrai en studio. Il faut pouvoir écouter au calme les propositions et trancher, les trois "Femme mûre" (avec celle de Si t'en reveux, y'en re n'a !) sont assez différentes mais fonctionnent toutes, laquelle aurais-tu choisi ? Idem pour "La famille Ingalls" électrisée ou cette autre piste pour "Raconte la suite". Derrière une série de morceaux déglingos, le combo a dû parfois faire des choix cornéliens, c'est pas si facile de faire un album. C'est plus facile de faire venir les potes pour chanter ses chansons, quitte à inviter Didier Super pour "Où sont passées mes pantoufles ?" en version cheap crado, complètement culte pour qui l'adore, complètement naze pour les nazes. Côte raretés, on est aussi bien servi que Madame avec quelques covers parues sur des tributes comme "T'as pas, t'as pas tout dit" (Boby Lapointe) ou "Spock around the clock" (Ludwig Von 88), deux reprises qui ensemble montrent l'éventail d'inspiration des Nordistes. Georges Milton ("La trompette") ou Nino Ferrer ("Le roi d'Angleterre") sont aussi de la partie comme "Jésus-Christ" qui en plus d'être un hippie plaisait à Johnny (même si écrit par Eddie Vartan et Philippe Labro).



Hits, hits, hits, hourra !!! est une excellente excuse pour refaire la fête même si Marcel et Son Orchestre n'avait pas besoin de ça pour remplir les salles, plus qu'un "best of" ou qu'une compilation de raretés et d'inédits, c'est certainement la transition entre le "passé" et le futur. Un futur qui pourrait voir les loustics se remettre à composer plus d'un seul morceau histoire de ne pas la finir avec "Plus c'est con, plus c'est bon", hymne-autobiographique voguant sur le flow pour l'occasion et qui, comme ce double album, répond à la question "Marcel, mais qu'est-ce que c'est que ça ?".

Oli