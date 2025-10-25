Si t'en reveux de la noise, t'en re n'a ! Ce marcel là n'a rien à voir avec celui affublé d'un orchestre et de perruques, mais il n'en fout pas moins un très joyeux bordel. Deux ans après Charivari, leur premier pot-pourri noisy, les Belges reviennent plus incandescents que jamais pour mettre le feu sur les platines et dans les salles de concert. C'est d'ailleurs là où je les ai découverts, au Point Éphémère à Paris en première partie plus que légitime de McLusky, tant la bande à Falco semble avoir été source d'inspiration ("The digger"). On serait néanmoins loin du compte en les réduisant à une simple mais excellente copie des Gallois car ô fornaiz est bien plus divers et varié, ce qui lui vaut d'être en lice pour les albums de l'année. Il faudrait citer également Fugazi et The Ex pour le côté bruitiste et déstructuré, Idles pour l'aspect post-punk rugueux qui se dégage de certains morceaux, avec même parfois une touche dub/jungle ("St. glin glin"), voire un OSNI (objet sonore non identifié) de noise circassienne en français : "Entarte pop". Alors même que je trouvais jusque-là l'accent anglais plus qu'impeccable et convaincant. Et il l'est. Marcel aime jouer avec le feu, n'en fait qu'à sa tête, s'en carre des étiquettes et est là pour faire la fête "Manu militari", avec qui plus est un sens de l'humour bien corrosif ("Spirit of Eden Hazard kicking ball-boy"). Vive marcel !