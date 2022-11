Un chanteur : Loïc Lantoine. Fondateur de Mon Coté Punk, il collabore à de multiples reprises avec La Rue Kétanou et Les Ogres de Barback. Un rappeur : Marc Nammour. Fondateur de La Canaille, il a également intégré le collectif de free rock Zone Libre. Une rencontre : 2010, Loïc Lantoine et Marc Nammour sont au Bataclan à l'occasion d'un concert de soutien au journal L'Humanité. Un duo : sortie de l'album Fiers et tremblants en 2021 sur l'Autre Distribution. Trois musiciens : Jerôme Boivin, Valentin Durup et Tipo Brandalise. Tous viennent de La Canaille.



C'est un classique, la galette s'amorce avec son titre éponyme. Une boucle hypnotique est lancée. Loïc Lantoine s'y colle en premier avec sa voix rocailleuse. Marc vient contrebalancer avec une voix plus claire et un flow symptomatique d'un hip-hop français old school. Tout deux posent l'ambiance en jouant avec les mots. La poésie est bien un monde partagée par les deux hommes. "Mélopée" peint la vie sous tous ses aspects "bipolaire, elle est douceur, elle est vampire" exposant même ses paradoxes "on est rien, on est bien, on l'aime à mort la vie". Un titre particulièrement puissant. Avec une structure semblable, on peut trouver plus loin "Le visage du clan". Ici aussi, le texte est précis et percutant. Entraînante, la structure du morceau emmène vers un refrain impeccable. Dans ce qui passe pour un appel à Marc, Loïc fait un poil d'auto-dérision en évoquant qu'il n'est pas du milieu du rap et qu'il pense "que la supercherie a assez duré". Marc Nammour enchaîne en solo avec "Les gens qui doutent". Une réalisation qui permet au rappeur d'exprimer avec tendresse son attache à ceux qui - faute de croire eux - voudraient passer à côté de la lumière. "Supernova" est un titre qui transporte musicalement. Les mots toujours choisis avec soin viennent opposer l'immensité de l'espace à l'insignifiance de nos vies. "Derniers vers" conclue cet album. Le morceau monte pour revenir sur les mots "Fiers et tremblants". La boucle est bouclée.



Cet album manque parfois un peu de continuité d'un morceau à l'autre musicalement parlant. Cependant, les textes sont toujours magnifiques. Ils sont exprimés par deux interprètes qui se complètent très bien. D'après ses propres mots, Loïc Lantoine n'est pas du "rap game". Saluons le chanteur qui dans ce projet a vraiment toute sa place. Marc Nammour accompagné de ses trois compères de La Canaille est comme un poisson dans l'eau. Un duo riche de ses différences d'expérience et de sa capacité commune illustrer poétiquement la vie.

Julien