Une dizaine d'années que ce quatuor toulousain existe et je n'en entends parler que pour la sortie de ce premier album. Vieux motard que j'aimais, comme on dit. Ils auront pris leur temps car s'il a été enregistré au printemps 2019, ce n'est qu'en décembre 2021 que ce disque se retrouve matérialisé sous la forme d'un sympathique digisleeve 4 volets et d'un vinyle. Généralement c'est plutôt bon signe de peaufiner ses compos, sa musique, faire ses premières armes avec un EP, un split (ici avec leurs comparses de la ville rose Drawers en 2016) et cela s'entend indéniablement sur Greylands passengers. On s'en doute, c'est le Covid qui a quelque peu retardé ces passagers mais dans ce cas précis, il s'agit d'un mal pour un bien. Marble Feather a en effet gagné en densité, comme en identité et, en mélangeant les deux, en intensité. Les 8 titres noise / rock (pour 51 minutes) semblent encore davantage maîtrisés, pour former un ensemble compact et cohérent. En parlant de cohérence, du titre de l'album à la pochette, en passant par l'ambiance musicale qui s'en dégage, il eût été plus judicieux de l'écouter à l'automne, en traversant une forêt, un no man's land dans la brume plutôt qu'à l'approche d'une semaine de canicule mais cela va peut-être permettre de baisser la température de quelques degrés dans mon appart. Encore que... "The next former storm", véritable petit bijou noisy aurait plutôt tendance à me faire chavirer, tourbillonner qu'autre chose. Quand je cherche des influences, les premiers noms qui me viennent à l'esprit sont Steve Albini et Shellac, J. Robbins et Jawbox, ainsi que la paire magique John Reis / Rick Froberg d'Hot Snakes (et plein d'autres), notamment sur les morceaux tout en tension que sont les excellents "The frame", "Something to forget" et "One more passenger". On ne va pas se mentir, c'est dans ce registre que je les préfère et il faut avouer qu'ils s'en sortent très bien. L'album alterne avec d'autres titres plus posés, afin d'apporter davantage de contraste mais si les groupes cités précédemment vous parlent, laissez-vous embarquer avec Marble Feather, vous ne devriez pas regretter le voyage.

guillaume circus