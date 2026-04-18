Manu Lanvin ne court pas après le succès, il le sculpte à la main, à coups de riffs, de sueur et de sincérité. Depuis plus de vingt ans, le bluesman français avance avec cette détermination tranquille propre aux artisans du son. Man on a mission, son nouveau disque, en est la preuve éclatante. Plus qu'un album, c'est une profession de foi.



Enregistré entre Paris, Montréal, Nashville, Sheffield et Fort Lauderdale, l'opus respire la route et la liberté. Lanvin y convoque ses influences, d'Otis Redding à Curtis Mayfield, en passant par les Stones; sans jamais les copier. Il forge un blues vivant, vibrant, entre fièvre rock et élans soul. "Just need me" ouvre le bal sur une énergie brûlante avec une guitare tranchante, un groove en avant, et une voix rugueuse comme un sermon électrique. "I can't get enough of you" et "Did you see Judy" prolongent l'élan, puissant et organique, nourri par la route et le souffle de Nashville. Mais Manu Lanvin sait aussi apaiser le tempo. "What's the matter with U" offre une respiration soul, tandis que "Savigny sur Orge" révèle une tendresse blessée, avant que "Man on a mission" ne célèbre son chemin, bâton de pèlerin à la main. Tout au long de ces treize titres, le fil conducteur reste la liberté, celle d'un artiste affranchi des majors qui bâtit patiemment son œuvre sans trahir son idéal.



La production, ample et chaleureuse, témoigne d'un savoir-faire mûri. Chaque grain de guitare, chaque inflexion de voix semble pesée, sentie, vécue. Le disque respire la sincérité, loin de toute posture. Dans un monde saturé de musique jetable, Man on a mission s'impose comme un acte de foi, une déclaration d'indépendance et d'amour du blues. Manu Lanvin n'est pas seulement un homme en mission, il est un gardien du feu. Et sur scène, ce feu devient incendie.

JC

Publié dans le Mag #68