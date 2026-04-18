Rencontrer Manu Lanvin, c'est plonger dans l'univers d'un musicien libre, habité et fidèle à sa route depuis plus de vingt ans. Bluesman à la voix rocailleuse, chanteur et producteur indépendant, il revient avec Man on a mission, un album façonné entre la France et les Etats-Unis. Rencontrer Manu Lanvin, c'est avoir un créneau d'un quart d'heure mais de parler de son disque pendant plus d'une heure. Si le dayjob ne m'avait pas rattrapé, nous serions encore en train de parler de cette "Mission" comme un pèlerin qui souhaite propager le Blues Rock au monde.

Salut, merci de nous accorder cette interview. Quand j'ai glissé le nom Manu Lanvin à la rédac', à la suite du message de Bruno, tout le monde a dit : « Oui, en plus ça déchire en live ». Bravo pour ce nouvel album qui sort dans environ trois semaines (NDLR : entretien réalisé mi-septembre). Quel est ton état d'esprit au moment de le partager, de "livrer le bébé" ?

Il y a toujours un peu de stress, on a envie que tout l'investissement, l'énergie, le temps passé aient une belle résonance. On est dans un pays particulier, les musiques authentiques comme le blues, la soul et le rock'n'roll ne sont pas relayées par les grands médias, et c'est dommage. Sur le terrain, on voit pourtant la fréquence des concerts et le public présent, pas seulement pour moi, mais pour toute la scène. Cumulé, ça fait beaucoup de spectateurs, une vraie communauté. On met beaucoup de choses dans le mot "blues" en France, mais c'est une grosse communauté en réalité. C'est un combat, le titre de l'album le dit bien, Man on a Mission, c'est une nouvelle mission qui commence : le développer pendant un an, faire en sorte que le cœur et les intentions aillent au plus grand nombre.



J'allais justement te demander pourquoi ce titre ? C'est une nouvelle mission pour propager le blues, un peu comme avec ton tribute à Calvin Russell ?

Je suis un entertainer. Je l'ai très vite compris lorsque j'ai fait ma première scène quand j'étais adolescent. Je me rappelle bien de cette fête de la musique avec ce groupe de copains, je crois que c'était à la Maison de Quartier de Cergy-Pontoise, on faisait des reprises. Ce jour-là où j'ai mis les pieds sur cette scène, c'est devenu tout de suite comme ma maison, c'était une évidence. Et depuis, ça ne m'a plus jamais quitté et mon rôle d'entertainer, c'est de faire en sorte que pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, parfois trois heures quand il y a des prolongations et qu'on peut le faire, essayer de véhiculer une énergie, une vibration positive et faire en sorte que les gens oublient leur peine du quotidien, essayer de les décoller du réel. Alors après, pour le faire, il faut effectivement les emmener dans un univers musical. C'est là où on considère le fait de rentrer en studio, d'écrire des chansons. Mais la finalité, c'est la scène et le partage, cette communion que j'essaie de recréer chaque fois.



On m'a dit que tes prestations étaient superbes en live. Tu as choisi d'enregistrer dans différents lieux, il y a eu Paris, Nashville, Montréal, Sheffield et Fort Lauderdale...

Oui, j'ai enregistré dans différents lieux, tu les as cités : Paris, Nashville, Montréal, Sheffield et Fort Lauderdale, une ville en Floride dont est originaire Jaco Pastorius. Ce n'est pas vraiment un choix. Toutes les bases rythmiques de cet album-là ont été enregistrées dans nos studios. J'ai un petit studio qui s'appelle La Chocolaterie à Paris, où je pré-produis beaucoup, où je finalise aussi et les mix se font généralement par ici. Mais j'ai aussi un endroit où on répète beaucoup avec mon équipe, dans le Perche. Et c'est là où il y a tout notre backline. C'était très pratique pour nous d'aller travailler. Et il y a un studio d'enregistrement dans ce petit corps de ferme où nous répétons très régulièrement. Donc toutes les bases rythmiques ont été enregistrées là-bas, puis après j'avais besoin de finaliser, de concrétiser certaines chansons, des textes, des collaborations. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avec pas grand-chose tu as un studio d'enregistrement : avec un ordinateur, un laptop, peut-être le même que tu as devant toi, une bonne carte son, ce qu'on appelle les lunchbox, c'est des petites boîtes dans lesquelles on peut mettre des petits pré-amplis en format 500, et un micro, même un sm7, qui est un micro qu'on utilise en radio mais qu'on peut utiliser pour l'enregistrement. Dans un sac à dos, on a un studio d'enregistrement mobile et j'ai voulu aller à la rencontre de ceux avec qui j'avais envie de travailler. J'ai envie aussi de chanter dans des lieux autres que ceux que je connais bien, parce que j'ai fait quand même pas mal d'albums à la Chocolaterie. J'ai dû en faire cinq, six et j'avais besoin de m'aérer un peu la tête et aussi me retrouver vraiment dans un environnement anglo-saxon, ne pas avoir de français quand je chante les albums pour être au mieux dans cet exercice qui, pour nous, est de gommer au maximum l'accent français. J'ai trouvé que la meilleure solution, c'était d'aller travailler directement là-bas. Et puis ça a donné des belles rencontres. C'est incroyable d'ailleurs ce qui s'est passé à Nashville. Je n'étais jamais allé là-bas alors que je connais bien les États-Unis. Je les ai parcourus en long, en large et en travers. Mais je ne connaissais pas Nashville. J'ai cherché vraiment sur Google un studio qui pourrait le faire. Il y en a avait plein qui se présentaient, mais qui n'étaient pas disponibles. Il y avait "The House of David Griggs", la maison de David Briggs. Le studio s'appelle comme ça, avec un site assez sommaire, pas grand-chose. J'envoie un mail, puis j'ai parlé avec l'ingénieur du son qui réside là-bas. Et puis, ça l'a fait, c'est un petit studio que je sentais un peu familial, donc je me suis dis que j'allais le tenter sans savoir du tout où j'allais. En fait, David Briggs, c'était le clavier, le pianiste d'Elvis Presley. Arrivé là bas, je rentre dans le studio qui était dans son jus. D'ailleurs, on sentait vraiment un studio qui avait du vécu, parce que ne serait-ce que la tapisserie, le papier peint, tout ça, il y avait un truc... C'est très vintage, et puis j'ai sympathisé avec cet ingé son qui était guitariste en plus, donc c'est toujours cool quand je peux compter sur des ingénieurs du son qui sont musiciens et qui en plus sont guitaristes. Ça permet de matcher un peu mieux, on a un peu le même langage. Et puis je lui pose de manière naïve : « Mais ce studio... c'est qui David Briggs ?" Il m'explique donc qu'il était le pianiste de Presley, entre autres. « Mais il est mort ce monsieur ? » « Non, il vit toujours, il a 80 ans et quelques et il est au premier étage et comme tu es français, tu peux être sûr de le voir. Si il sait qu'il y a un Français qui vient enregistrer chez lui, tu peux être sûr que demain il sera là, ou après-demain, et il viendra à ta rencontre ». Parce qu'il était très ami pendant longtemps avec Eddie Barclay. Mais la vie est incroyable quoi. Et donc Eddie Barclay lui confiait toutes ses prod exécutives, des albums qu'il a fait pour Mitchell, tous les mecs, les Français, avaient envie d'avoir le son de Nashville, là ou il y avait des équipes très réactives, des backing bands comme ça qui enregistraient presque à la chaîne des albums, ils avaient le son que les Européens voulaient. Et le lendemain matin, ce David Briggs était là et j'ai pu discuter avec ce monsieur. Il était en plus en traitement, en chimio et tout ça. Et il est parti deux mois après. En tout cas, c'était vraiment une rencontre assez marquante.

Est-ce que tu lui as demandé de poser des claviers sur le disque ?

Non, je n'ai pas osé, le pauvre. Il était en plein traitement de chimio, je n'ai pas voulu. Mais il a quand même beaucoup d'humour, ce monsieur, et malgré sa fragilité liée à son état de santé, je le trouvais blagueur, déconnant. Il avait rencontré Johnny Hallyday aussi. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue ce studio. Je l'ai choisi presque par hasard, personne ne m'a dit où j'allais. C'est moi-même qui ait été dirigé vers ce studio. Donc bien évidemment que ça donne sans doute une vibration à l'album, parce que quand tu te retrouves dans ces endroits-là, ils sont inspirants déjà d'une part, et puis tu te nourris bien évidemment de l'histoire du studio dans lequel tu te trouves.



Décris nous le fil conducteur du disque, malgré ces lieux différents. C'est toujours cette mission de propagation du blues ?

Non, non, pas trop. Pour tout te dire, le texte de "Man on a mission" a été écrit avec Craig Walker, l'ex-chanteur d'Archive, un groupe que j'ai beaucoup écouté et aimé, et qui est aussi un songwriter qui travaille pour d'autres. On se connaît depuis longtemps, et ce dernier morceau de l'album représente l'image que Craig a de moi. Quand j'ai composé ce titre, c'était une évidence qu'il s'y colle. Je lui ai fait écouter et il a accepté de le faire avec moi. On s'est donc retrouvé en Floride parce qu'il ne pouvait pas quitter les États-Unis, et on l'a enregistré là-bas. Comme je te disais, il me connaît depuis longtemps, il me voit depuis tout ce temps avec mon bâton de pèlerin comme ça, me battre comme un guerrier contre vents et marées et ne rien lâcher. C'est un chemin de croix de faire la musique que l'on propose en France. Elle serait d'ailleurs davantage acceptée ou peut-être relayée sur les marchés anglo-saxons, même si la concurrence est plus rude. Voilà, on s'est amusé tous les deux à développer l'idée de cet homme en mission, en l'occurrence moi, pour en faire un titre.



Pour les textes, tu en as écris beaucoup ? Tu es allé chercher des plumes ?

À part ce texte-là laissé à Craig, je travaille souvent avec Neil Black, un songwriter texan basé à Vienne. On a une manière de fonctionner lui et moi qui marche bien depuis plusieurs albums. Je lui ramène des maquettes pré-chantées sans texte, et dans mes yaourts, il y a déjà des phrases faites qui sont les refrains et ça il ne veut pas y toucher. D'ailleurs à chaque il me dit : « Avec toi, c'est du bonheur parce que tout est déjà pré-écrit. Faut juste réagencer, corriger, aménager, mais il y a déjà tout, il y a toutes les images qui sont là, le thème de la chanson et très souvent les refrains en fait ». Voilà donc pourquoi j'aime travailler toujours en binôme, parce que moi j'aime ce ping-pong avec les autres. Sinon, seul, on traine la patte J'aime déjà m'entourer des meilleurs, des mecs qui le sont bien plus que moi. Neil en fait partie, il est bien meilleur songwriter que je le suis. C'est pour ça que je réalise toujours tous mes albums avec Nico Bonnière (guitariste de Dolly/Eiffel) qui est un collaborateur de longue date. On a même fait le tribute de Calvin Russell ensemble. Souvent, il me sort de certains de mes retranchements parce que quand on fait un nouvel album, l'idée c'est d'aller vers un nouvel horizon, c'est de ne pas se répéter. La musique, je la pratique déjà depuis pas mal d'années, et c'est vrai qu'on se sent toujours un peu nul au moment de redémarrer la page blanche. Quand il faut enregistrer les premières guitares, les premiers solos, le son, on pense le maîtriser, mais finalement on est animé de doutes. C'est pour ça que c'est important de travailler avec quelqu'un d'autre qui a une vision peut-être plus objective et qui vous aide à surmonter vos doutes.



Donc, même "en mission", le mercenaire doute.

Le mercenaire a des doutes. On a le COVID quelque temps après le dernier album sorti avec The Devil's Blues, puis j'ai produit l'album de mon père, qui a très bien marché, puis le tribute à Calvin Russell avec beaucoup d'invités (Axel Bauer, Johnny Gallagher, CharlÉlie Couture...). Et ça a été une leçon de diriger tous ces beaux invités. Eux aussi maîtrisent très bien leur voix, dans leur interprétation. Mais il y a toujours un moment de doute, il y a un truc. On ne sait pas si ça va le faire, on a besoin d'être rassuré.

Et ce qui t'a peut-être rassuré, ce sont les deux premiers singles qui sont déjà sortis, tu as eu des bons échos ?

Oui, Jazz Radio l'a joué. Classic 21 aussi, c'est une radio belge que j'adore. On a fait de beaux clips pour accompagner ces deux titres, on va continuer à soigner la présentation.



Qui est cette "Judy" que tu recherches ?

Il fallait trouver un prénom qui sonne bien et qui ne soit pas déjà pris. Les Stones ont déjà "Angie"... J'aimais beaucoup cette idée d'un bluesman perdu dans l'immensité d'une ville. Parce lorsqu'on est à la recherche d'un amour, plus ou moins perdu, on voit qu'on ne le rattrapera pas toujours. Bien évidemment que ça nourrit un état de nostalgie, de blues, et je trouve qu'il n'y a pas plus triste. En tout cas, c'est un état que j'ai connu par le passé. J'ai dû effectivement puiser dans des histoires que j'ai vécues. Mais se retrouver à New York comme ça, en n'ayant plus le numéro d'une personne que vous cherchez à joindre, et en essayant de rattraper une histoire qui vous a quitté, je trouve ça intéressant à exploiter en musique. Et c'est ce qu'on a fait. La ritournelle est assez joyeuse, finalement, parce que ce garçon est plein d'optimiste. Il reste quand même un peu "Candide" de Voltaire, quand même, en disant que "Non, non, c'est bon, ça va lui sourire de nouveau". J'aime bien d'ailleurs ce paradoxe là qu'il y a dans cette chanson parce que les mots sont très tristes, mais le rythme est un peu relevé.

C'est entêtant et ça donne envie de revenir au texte. C'est l'une des chansons dont le titre est une question et quand j'ai regardé les textes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'interrogations dans les textes. C'est marrant, je me suis fait également cette belle réflexion au moment où j'ai fait le tracklisting. Ce type de questionnements, c'étaient des trucs que j'avais quand j'étais très jeune. Et là, c'est revenu, alors c'est vraiment un hasard. Mais bon, ce sont des questions dont on connaît la réponse en fait. C'est plus un effet de style, si on y réfléchit bien à chaque fois. "Could it be love ?" par exemple, qui est une chanson qui parle de l'état du monde d'aujourd'hui, on sait très bien que justement, il y a un vrai manque d'amour, c'est une évidence. La forme interrogative sert le propos.



J'ai aussi noté un titre très personnel : "Savigny-sur-Orge". On est loin de Nashville !

Oui, on est loin de Nashville. Mais je suis un petit frenchy encore, et mes racines sont bien ici. J'ai vu quelques épisodes de mon enfance, dont celui-ci, qui s'est passé dans cette ville à Savigny-sur-Orge. Avec ce morceau, je suis sorti de ma zone de confort. Mais j'avais envie surtout de faire une jolie chanson à ma mère. Essayer ensemble d'exorciser, alors qu'elle est encore vivante, pour ne pas avoir de regrets. Exorciser des choses dont pour les réparer.



Autre particularité : l'usage du français sur la dernière piste. Le thème ne passait pas en anglais ?

Savigny, c'est marrant parce qu'on en a beaucoup discuté avec Neil, j'étais sûr que ça sonnerait bien. Savigny, parce que c'était dans mon yaourt, ça aussi. Et c'est super parce que Neil m'a dit : « Non, Savigny, c'est super, Savigny ! C'est bien d'avoir un nom de ville française avec un léger accent américain. Ça va lui donner quelque chose de chouette à ce nom de ville. » Alors je me fie à ça : si l'harmonie et les mots fonctionnent en français, c'est la bonne voie. S'il y a une ritournelle qui me vient, les mots suivent très rapidement. J'enregistre toujours mes idées avec le dictaphone de mon téléphone. Je suis sûr que si je retrouve les idées de cette chanson dans mon téléphone, elles sont en français. Tous les mots du yaourt le sont.



Est-ce qu'il y a un morceau qui t'a donné du fil à retordre dans ta "mission" ? As-tu réussi à aller où tu voulais ou le chemin était plus marécageux comme dans le bayou ?

Non, non. Quand ça coince, il ne faut pas garder. D'ailleurs, on a fait beaucoup plus de titres qu'il y en a sur l'album, et on en mettra certains en bonus tracks un peu plus tard. J'ai toujours cette phrase de Radiohead qui me revient : « You can force it, but it will not come » de "Planet telex". C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les choses, si ça ne vient pas, ça ne va pas venir. Et ça arrive d'ailleurs d'avoir des très bonnes maquettes au début, de commencer à les produire, et puis il y a un truc qui ne fonctionne pas au final. Il faut que les choses se déroulent naturellement, et dès qu'il y a du forcing, c'est qu'il ne faut pas le garder. Ce n'est pas grave, il faut passer à autre chose.



Quelles ont été tes inspirations au-delà du blues ?

Curtis Mayfield sur certains titres, un peu de Hendrix, des couleurs à la Stones... J'ai beaucoup de respect pour les anciens, ils m'ont donné envie de prendre une guitare. Si je peignais, ma palette serait faite de ces artistes. On me connaît sur des choses plus féroces, plus folk. Ici, il y a toujours des références, Neil Young sur certaines balades (comme "Savigny-sur-Orge"), les Stones... On m'a dit pour un titre "tiens, c'est très Stones". Je ne m'en cache pas. j'utilise parfois la recette des anciens, pour leur rendre hommage. L'âme de l'album, la voix, ça n'appartient qu'à moi, mais dans la coupe et les surpiqûres, l'oreille avertie repère les inspirations.



Si tu devais choisir une chanson comme porte d'entrée pour quelqu'un qui ne te connaît pas, tu prendrais laquelle ?

"Je suis le diable". Elle me définit bien, c'est en français avec une inspiration très rock'n'soul. Bonne entrée en matière.

Et sur cet album ?

Difficile...

Choisis-en deux ou trois dans ce cas.

Je dirais "Man on a mission", qui exprime bien l'intention générale de l'album. Et "Change my ways", une ballade très soul, une partie de moi que j'ai peu développée auparavant. Par le passé, il y a eu "Donne-moi la fièvre", on frôle le son de Memphis, la Stax, Otis Redding, Sam & Dave, Rufus Thomas... Mes chanteurs de cœur sont des chanteurs de soul.



Avec toi, l'adage "Nul n'est prophète en son pays" est un peu vrai. Disons que c'est plus ton style qui l'est. Tu as créé Gel Production pour être 100% DIY et gérer la chaîne de A à Z. Portes closes, ou le choix de la liberté ?

Des expériences. J'étais chez Warner, et j'ai vite compris que ce grand système ne m'aiderait pas. En 2012, je suis parti avec mon bâton de pèlerin jouer partout, dans les campings, salons de coiffure, etc... en duo avec Jimmy, guitare, grosse caisse au pied... Puis on a construit : booking, réseau, etc... Ce que je n'avais pas réussi à bâtir avec les majors s'est construit en indépendant. Pour le disque, c'est la même histoire. Après un contrat d'artiste puis de licence, j'ai constaté que les partenaires développaient moins bien que nous. Je suis devenu autonome, jusqu'à la distribution. C'est également l'album de mon père qui nous a aidés, nous avons été jetés par toutes les maisons de disques. Nous avons fait un album, Ici-Bas, qui a très bien fonctionné puisque la première semaine, il était cinquième des ventes, tous tops confondus. C'est une énorme victoire et c'est un pied de nez au système de toutes les majors qui ont refusé l'album. Et pourtant, j'ai quelques copains en place dans les majors et tout ça qui me disaient : « Manu, pour les acteurs, ça ne marche pas, on en a signé avant, ça ne marche jamais ». Je leur répondais : « Oui mais attendez, ce n'est pas l'album d'un acteur lambda ». Mon père est quelqu'un de populaire, d'aimé, sa parole est souvent très suivie, Ses points de vue sont intéressants parce qu'il a un phrasé particulier pour s'exprimer. Et puis il a une voix, une aura. Et surtout il défend ses textes sur ma musique. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va tout mettre en forme. Ce n'est pas "Gérard Lanvin qui chante Jacques Brel". Ce sont ses textes, on n'a pas travaillé avec les auteurs à la mode, avec Vianney. Ce n'est pas du tout le principe de l'album. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un joli témoignage, il livre ses points de vue, les thèmes qu'il aime souvent bien aborder. Nous nous sommes fait jeter de toutes les majors qui nous disaient qu'on n'en vendrait pas plus de 2000, grand maximum. Et la vie a fait que j'ai rencontré Laurent Didailler, directeur de PIAS France et qui m'a dit : « Mais tu as besoin de quoi ? D'un distributeur ? Mais moi je te le fais. Tu connais des attachés de presse ? - Oui. Tu sais monter une stratégie, quand même, je te connais un peu, tu devrais y arriver. Il y a un problème de financement pour la fabrication ? Tu veux que je t'avance pour la fabrication ? - Non, non, j'ai un peu de trésorerie pour le faire, on devrait y arriver ». Et puis du coup voilà, ça a été vraiment le départ de notre aventure en indépendant. Et c'était formidable parce que j'ai renvoyé un message avec la photo du site du Syndicat National des Entreprises Phonographiques à tous mes potes des maisons de disques en leur disant : « La famille Lanvin vous remercie du non-accueil de l'album, parce que grâce à vous, les prochains relevés de royalties vont me sauver. » Tout cela m'a permis de me conforter dans le fait que je ne veux pas perdre ma liberté. Et il ne faut pas délirer, on est des artisans, et ça me va. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres...



Parlons pochette et artwork qui donnent aussi une atmosphère. Cela n'a pas été shooté à Paris, j'imagine ?

Non, au Maroc, lors du tournage du clip de "Man on a mission". On voulait tourner là-bas, ça s'y prêtait bien en termes de décors; ça facilitait aussi pas mal l'organisation. J'y vais souvent, car mes parents y vivent, j'y fais de la moto, j'aime la lumière qui s'y dégage. On a fait des photos "pour accompagner", sans viser la photo d'album. Une image volée pendant le tournage s'est imposée, elle portait le ton du disque. Autre chose, on a perdu la particule "Devil's Blues", parce jusqu'ici, je présentais souvent Manu Lanvin and The Devil's Blues. L'album est différent car il y a beaucoup de musiciens invités qui ne sont pas ceux du Devil's Blues. Il y a bien évidemment les musiciens originaux du Devil's Blues, mais pas que. Donc je ne pouvais pas vraiment dire que c'est le travail du groupe habituel.



La tête de mort est toujours là, sur la voiture, sur l'ampli...

C'est ce que j'allais te dire, car cette tête de mort est omniprésente malgré tout. Il ne faut pas renier d'où on vient.



Je n'ai pas vu de première partie annoncée pour ton concert au Bataclan. Le set dure trois heures ?

Il y aura bien une première partie, un groupe de filles rock bien énervées de la famille Gel Production. On va ajuster le timing parce que je ne ferai pas qu'1h30. C'est une fête, une manière de célébrer cette aventure du Devil's Blues. Je suis très content de les recevoir. C'est marrant qu'on en parle parce que ce matin, j'ai envoyé un message à Hélène, la chanteuse de Fallen Lillies, en lui disant qu'il fallait revoir le timing et l'organisation du concert, parce que je ne jouerai pas qu'une heure et demie.



Dernière question, un peu ouverte : quelle question aurais-tu aimé que je te pose, et ta réponse ?

Quelle question j'aurais voulu que tu me poses ? Je ne sais pas, quelle est cette question... Concernant l'album ou concernant autre chose ?

Plutôt tournée autour de l'album, oui.

Tu aurais pu me poser... (Il réfléchit) Voilà : "Quelle est la prochaine mission ?" J'ai répondu au début de l'interview, je crois : C'est la scène, continuer maintenant à défendre les chansons en live. La mission de faire l'album, c'est fait. Maintenant, c'est le promouvoir. Il y a plusieurs missions qui m'attendent.

Nous sommes là pour aider.

Merci beaucoup !

Merci à Bruno et à Manu.

Photos : Eric Martin