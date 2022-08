Manic Maya est le projet musical de Myriam Bovis, une bassiste et chanteuse lilloise que certains ont sans doute aperçue dans des formations aussi diverses que Monsieur Thibault et Les Autotamponneuses. Elle a sorti en mars 2021 un premier EP nommé Helmet ayant la particularité d'être divisé en deux parties, l'une dans laquelle l'autrice et compositrice est accompagnée de Ciro Martin à la batterie, et de Paul Muszynski à la guitare, l'autre où elle s'impose une épreuve en solo avec sa basse et son chant. Une manière pour sa génitrice d'adapter son répertoire en fonction de l'effectif présent. Deux ambiances clairement contrastées, bien que si on n'y regarde de plus près, on s'aperçoit que sa patte artistique est plus que bien présente. Son univers folk-rock tantôt fantasmagorique et mystérieux, tantôt tumultueux ou, au contraire, faisant preuve par moments de paisibilité, nous déconcerte. D'un "Helmet" aux contours progressifs, où la soie rencontre l'acier, à "Nobody's the saviour" qui se nourrit d'une basse percussive, d'harmoniques et d'un mantra magique, ce premier EP éblouit de toute sa splendeur. Encore une belle trouvaille pour le label Araki Records (Aalborg, Pauwels, Melee, Ultra Zook) qui prépare actuellement la sortie de Home, deuxième EP de Manic Maya, qui sera disponible le 1er février.

Ted