Deliverance Danse macabre Lenore Wrong book Sortilege Portrait of a murderer The hidden reign Greed Before the end Void

Il suffit de creuser légèrement l'artwork de Before the end, pour que notre imagination y trouve de quoi s'épanouir. Une dame faussement sage, qui semble tenir un bouquet de fleurs (de flammes ?), dans une demeure londonienne en pleine époque victorienne alors qu'une tête de mort émerge sur le crayonné. Cette pochette de ce premier LP de The Maniax est à l'image de leur musique, beaucoup plus riche et intéressante qu'au premier abord. The Maniax est un quatuor de Montbéliard, qui s'oriente vers un rock avec des intonations un peu rockabilly voire surf rock, avec un enrobage un peu goth ; tout ça avec des rythmes entre la ballade et le punk, un chant parfois ultra mélodique mais qui peut ponctuellement être growl à souhait, des structurations parfaitement classiques à des titres plus ou moins déconstruits, des parties de piano esseulé, des chœurs quasi ecclésiastiques, une guitare stoner. Mais tout ça ne déborde pas, ne s'éparpille pas. Les 10 tracks de Before the end sont bien encadrés par Julian Pierre (Chant), Kévin Martinez (Guitare), Valentin Pelletier (Basse) et Rémi Claudel (Batterie) et racontent des belles histoires accompagnées d'une musique riche et rock'n'roll.