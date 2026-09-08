Si les membres de Mangrove avaient été marketeux, probablement qu'ils n'auraient pas choisi ce patronyme, et encore moins le style musical qu'ils pratiquent. En effet, on ne compte plus le nombre incalculable de Mangrove sur la scène rock autour du monde (bien qu'à un moment ils aient eu la super idée de s'appeler Mångrøve), et les Parisiens ne sortent pas non plus des clous quand il s'agit de diffuser leur post-rock metal de choix. En même temps, quand on fait une musique aussi racée, ou plutôt assez familière dans la scène indé, rien n'est bien surprenant. Et pourtant, depuis l'ajout de membres dans sa formation depuis l'été 2025, dont un chanteur (et ça change les choses), Mangrove a fatalement ce petit quelque chose à lui qui a retenu toute notre attention lorsque nous avons découvert leur récent 3-titres éponyme. Comme tu dois t'en douter, on a affaire à des plages plutôt longues sur lesquelles se tissent des toiles de guitares à la fois légères et pesantes, souvent en apesanteur, tantôt instrumentales, tantôt avec un chant clair magnifique ou carrément hurlé. Bref, t'as compris, si tu aimes Russian Circles, Lost In Kiev, Cult Of Luna, Nordsind ou encore This Will Destroy You, ce disque est pour toi ! Bonus : une version 100% instrumentale est même dispo sur leur page Bandcamp.

Ted

Publié dans le Mag #71