Erba spontanea est une messe sonore en 4 actes gravée sur une seule piste dont la substance hypnotique est on ne peut plus addictive, une véritable machine qui vous prend par le colbac pendant 40 minutes et ne vous lâche plus. Les Tourangeaux de Mange Ferraille, formé en 2014 par le guitariste baryton, organiste, et chanteur Anthony Fleury (ex-Fordamage), le guitariste et organiste Thibault Florent (So-lo-lo, Ensemble Nist-Nah) et le batteur Etienne Ziemniak (Electric Vocuhila, BGZ Trio, Carnalisme), sont en effet des adeptes de la transe rock par la répétition des motifs rythmiques millimétrés. Ils agrémentent leurs contenus par des guitares (dont un baryton) et des orgues qui confèrent un grain tout à fait particulier au trio. À la fois noise, drone, psyché, expérimental aussi, ce rock est joué (très) grave pour se faire encore plus pénétrant et que l'auditeur puisse vivre l'expérience la plus intense possible. Et ça marche du feu de Dieu ! Mange Ferraille réussit là un coup magistral pour un premier album, après deux EPs sortis en 2015 et 2017.

