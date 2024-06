Voici, avec les excuses qui s'accompagnent, une petite chronique d'un album situé dans la catégorie "Désolé pour le retard" (plus d'un an !). C'est celle de Tantrum, un LP qui fait suite à un EP du même nom sorti deux ans auparavant et qui, je devine, avait pour objectif de préparer les personnes qui suivent la scène rock de Brest et d'ailleurs à préparer sa sortie, et d'accrocher un public sensible aux sonorités garage-punk de ce quatuor nommé Le Mamøøth. Je reconnais en toute transparence que si Araki Records ne s'était pas chargé de sa sortie, je n'aurais jamais entendu parler d'eux. Quand j'ai déballé le colis et aperçu le vinyle, j'ai cru sur le coup que c'était une sortie du label electro/techno Acid Avengers, le smiley jaune en guise de visage étant la marque de fabrique visuelle de ces derniers. Sauf que là, le smiley ne rigole pas, il est blanc au lieu d'être jaune, et il a toutes les raisons de l'être puisque le personnage, dont le visage (ou un autre endroit, difficile à dire vu sa difformité) est dissimulé par ce smiley triste, se fait tuer (ou blesser gravement) à la lance lors d'une joute dans le désert avec un effrayant et mystérieux guerrier.



On pourrait tenter de faire des parallèles avec cette couverture, dire sans hésiter que la violence du coup qui transperce le corps est à l'image de la musique de Le Mamøøth. Ce serait un peu aller vite en besogne, les Brestois ne sont ni Slayer, ni Behemoth, encore moins The Dillinger Escape Plan . Mais reconnaissant que les gars envoient foutrement la purée dans les enceintes, c'est en réalité l'énergie déployée par le quatuor qui nous interpelle et nous motive à pousser le disque jusqu'au bout. Le réduire à une simple machine à riffs cradingues est une bien belle erreur que nous éviterons ici. Le Mamøøth, c'est bien plus que ça. Enregistré à La Carène, la SMAC de Brest, ce Tantrum a bien sûr son côté rentre dedans à la Bad Nerves ou Wine Lips ("No preacher", "Cheap to run", "36-65-65-65"), mais sait aussi privilégier le groove et les riffs élancés pour que les headbangs et les dandinements puissent s'exprimer totalement ("The mule", "Grandmaster", "Divine"). Le garage-punk se relâche de temps à autres pour laisser un peu d'air comme sur l'excellente "Conspiracy" ou bien sur un "Rat race" qui ne cachent pas sa mollesse pesante, sans parler du soupçon surf rock/post-punk de "World famous butty". Je vous le dis, il n'y a pas de quoi s'emmerder dans ce Tantrum, et il mérite qu'on en parle un peu plus.



D'après Last FM, le groupe fête ses 10 ans cette année. Un argument de plus pour aller leur claquer la bise la prochaine fois que vous verrez Le Mamøøth inscrit sur vos agendas concerts Facebook ou autres.

Ted

Publié dans le Mag #59