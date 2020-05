Non, Heavy Psych Sounds ne récupère pas tous les groupes avec des bonnes idées et qui poussent la fuzz à fond ! La preuve avec Mama's Gun (à ne pas confondre avec les Anglais de Mamas Gun sous peine de se faire apostropher), premier groupe à rejoindre le label des 7 Weeks F2M Planet. Alors (presque) forcément, ils sont de Limoges et ont enregistré chez le meilleur producteur local à savoir Cédric Soubrand (Tripalium, Erlen Meyer, LizZard ...) et on comprend que les deux combos se soient liés d'amitié. Pour autant, Mama's Gun est moins mélodieux et appuie davantage sur les pédales que son "grand frère". Et si les distorsions chauffent sous le soleil d'un lointain désert, le groupe ne s'enferme pas dans un stoner rébarbatif et lancinant, il n'hésite pas à sortir des voix tracées par les anciens pour proposer des passages plus éthérés (la ballade débranchée "Righteous hand", les explorations psychédéli-cool de "Sun haters, moon lovers", la première moitié très pop de "Tomorrow") et apporter d'autres couleurs à un ensemble assez rocailleux. Le credo des Limougeauds reste la puissance des riffs et la pertinence du groove couplé à ces petites notes qui font toute la différence et évitent au propos de rester terre à terre (la saturation extrême ne facilitant pas les décollages sur "Both sides of your mind" ou "Greed"). Après un premier EP (éponyme lui aussi), Mama's Gun entre dans la cour des grands et affirme son identité sans complexe.

Oli