Après avoir abordé des sujets plus ou moins potaches comme l'overdose de burgers, les détestables sous-vêtements Hello Kitty, les chiens avec bandana (RIP Sacha !), etc. dans ses deux premiers albums, et rendu hommage à Steven Spielberg dans son précédent EP (2020), le groupe de pop/punk parisien se lance cette fois-ci dans une sorte de concept album, célébrant les super-héros. Euh, les super zéros, plutôt. On est davantage du côté de Mystery men, ce génial film avec Ben Stiller sorti en 1999, que d'un Captain America au premier degré. D'ailleurs, dans le cas improbable où celui qui m'a taxé mon DVD il y a 20 ans lirait ces lignes, je veux bien le récupérer. Je parle évidemment du bide commercial (14 000 entrées en France) avec Mr Furieux, La Pelle (for minable William H. Macy) et compagnie. Une belle brochette de vainqueurs, comme le sont nos quatre zigotos croqués sur la pochette : Till (guitare/chant), Olivier (guitare/chant), Chamoule (batterie) et Forest Pooky aka Pizza Boy (basse/chant) qui officialise ainsi son CDI dans le groupe après avoir précédemment fait ses armes sur Steven island. Parce que jusqu'à présent, Maladroit c'était quasiment un bassiste par disque (coucou Fab, Jimmy, Victor, Adi...). Disque qui n'a failli pas voir le jour à cause de super vilain.es et c'eût été fort dommage.



Sur les trois premières chansons, on a l'impression que chacun a composé en solo et amené son morceau. Till sur "Turn green", Forest pour "Go Toxic Avenger" et Olivier "I peed in my Batman costume". Forcément, à qui d'autre pouvait arriver cette panique monstre... Puis, davantage de liens se créent, on sent qu'une véritable équipe se forme et c'est ensemble, soudés comme jamais qu'ils lancent l'assaut de "Day drinking" et "Another boys club", en portant haut et fort les couleurs et goût bubblegum de leur pop/punk fun, agrémentée comme toujours de wow-oh-oh, de solos à un doigt et de références à la pop culture, par exemple Stranger Things sur l'excellent "Easy peasy". Une rapide pause rafraîchissante de 30 secondes "To the Batcave for cocktails" et leurs aventures sont malheureusement déjà terminées avec deux derniers messages d'espoir à scander en chœurs : "We are all superheroes" et "Rich assholes won't save the world". C'est pas faux.