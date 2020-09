Putain, 10 ans ! Joyeux anniversaire Maladroit ! Cette aventure, initiée au départ un peu comme une blague, autour de burgers et de bières, par des personnes jouant déjà dans un ou plusieurs autres groupes mais se trouvant une passion commune à l'écoute de Dead To Me, Dear Landlord, Teenage Bottlerocket, The Copyrights et plus généralement, toute la clique gravitant autour du label No Idea Records et de The Fest à Gainesville, Florida, s'offre donc un nouveau chapitre, sur l'île de Steven. Spielberg hein, pas Seagal. Oui parce qu'en plus de leur punk rawkonnaissable avec ses fameux soli à un doigt, ces gens bien à gauche aiment cultiver un humour po si tâche que ça et surtout très référencé (ciné) et imagé. Dans leurs précédents disques on peut ainsi retrouver des titres comme "You're my Han Solo", "Run like Tom Cruise", "I love you but I need Natalie Portman" etc.



Après deux albums, un paquet de 45 Tours et de clips, quelques pertes de personnel (principalement des bassistes, j'en ai comptés cinq mais j'ai probablement raté des remplaçants), ils soufflent donc leurs dix bougies en sortant cet EP 12". Cool ! En plus des chants de Till (Guerilla Poubelle) et d'Olivier (Dead Pop Club), ces mauvaises graines en remettent une troisième couche en incorporant dans l'équipe le costaud Forest Pooky (Sons Of Buddha). Si à l'écoute du premier titre "Darwin's got our back" on peut être quelque peu décontenancé, par son ton plus sombre (légèrement hein, ils ne se sont pas pour autant mis à faire du doom), sur le reste de l'île on est davantage en terrain connu. Et si comme moi vous êtes joueur et friand de clins d'oeil, vous pouvez vous amuser à deviner à quels films de Steven Spielberg font référence chaque titre (pour "Raptor lover" ça ne devrait pas être trop dur mais qu'en est-il de "Exploration team" et "Communication fuckup"?), ainsi que les différents détails présents sur la pochette. Nerf Herder likes this.

Guillaume Circus