Dans cette MaisonClose, vous ne trouverez pas des filles de joie mais plutôt des hommes de peines. Mais ce ne sont pas des peines de pleureurs ou d'amoureux éconduits. Plutôt des peines sourdes, des rages chuchotées, des angoisses explicites. Car l'Erreur (du) système est celle de notre société, ses déviances et ses outrances : la surconsommation outrancière "En file indigne", la question existentielle "Dimanche", la mélancolie "Immortels", la multiplicité des écrans "Videonécrophage". Même si pour chacune de ses chansons, la force de l'écriture poétique peut toujours amener une autre interprétation. Musicalement, c'est un album de rock français, au sens noble du terme pour ce quatuor montpelliérain (Monsieur Claude (chant/guitare), Harry Mata (guitare, chœurs), Fab (Batterie) et Thomas (Basse)) qui présente leur premier album après 2 EPs parus en 2016 et 2017. La rencontre de textes poétiques allégoriques avec un rock 90's, aux atmosphères tantôt étirées tantôt nerveuses mais toujours électriques. Cette MaisonClose fait dans la chanson française rock et elle le fait bien.

Eric