To be me A simple mind One step at a time All over the world Enter by the narrow gate Under the trees Jackie says Emily Another song, another day White feather

Magon enchaîne les sorties, composer et enregistrer de la musique semble si facile pour lui que ça doit être assez frustrant pour les autres formations indie-pop-folk qui galèrent parfois à sortir un EP tous les deux ans. Le deuxième album de cette année, c'est Enter by the narrow gate, à savoir 10 petites chansons qui vont droit au cœur. Rythmique délicate et discrète, guitare soyeuse, voix mise en avant, Magon avance comme s'il ne voulait pas déranger, pas s'imposer, juste se faire une petite place et s'installer dans un coin sans se faire remarquer. Nettement moins psyché qu'à ses débuts, le garçon mise sur la pureté des mélodies de sa 6 cordes ("Under the trees" ou "Another song, another day") plutôt que sur des ambiances chargées en arrangements et en sonorités. Même son chant passe souvent par un phrasé parlé qui, d'ailleurs, est parfois plus inspiré que certaines harmonies un peu passe-partout (le refrain de "White feather"). Plus c'est simple, plus c'est efficace ("A simple mind"), plus c'est léger, plus c'est prêt à virevolter et à se poser sur une autre oreille, peut-être la tienne !?

Oli