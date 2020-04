Magon sait tout faire tout seul mais il aime s'entourer, après Charlotte (qui fait un petit coucou), il a trouvé quelques ami(e)s pour l'accompagner dans un projet plus personnel qui relie Tel Aviv (où il est né et a enregistré) et la banlieue parisienne (où il vit et a masterisé). Il laisse libre cours à ses influences folk rock marquées par les années 70 (le côté psychédélique et les distorsions douces) et les années 90 (le côté indie, low-fi et certaines sonorités) et ne traîne pas en route. Les schémas sont classiques, les idées ne s'étirent pas, le multi-instrumentiste va à l'essentiel, épure le propos et met en avant ses mélodies que ce soit dans la composition ou dans le mixage, le chant étant presque toujours au premier plan. Malgré le brouillard apparent et l'ambiance verdâtre sur l'artwork, l'ensemble est plutôt chaleureux et dynamique, on passe donc d'agréables petits moments (atteindre les 3 minutes est un exploit) avec Magon, c'est bien là l'essentiel.

Oli