Agréable découverte que ce premier album de Madlen Keys, un opus tout en délicatesse, une finesse qui n'éclate pas immédiatement mais qui nécessite plusieurs écoutes pour dépasser le côté "évident" et "facile d'approche" qui ressort tout d'abord. À l'instar de ce MK qui dessine une montagne, la signature du groupe, on ne comprend les éléments qu'en s'en approchant, qu'en s'y plongeant avec plus d'intensité.



Madlen Keys n'est pas une nouvelle icône anglo-saxonne de l'indie pop, c'est le projet, d'abord solo, de Caroline Calen, une Parisienne d'adoption, née en Corse, qui après quelques grattages de cordes sur une guitare acoustique décide de s'entourer pour un premier EP (With you I'm lost, en 2021) puis renouvelle l'expérience avec d'autres musiciens en 2023 pour Event horizon. Un joli nom d'album, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la science-fiction (va lire ma chronique de la galette du même nom composée par Howard sur le site ou le Mag #52) et un peu éloigné de l'astrophysique, étant donné que les titres sont très lumineux et loin d'être comparables à la frontière d'un trou noir. À la signature raffinée et l'artwork chaleureux, tu peux ajouter un superbe site Internet (madlenkeys.com) et des clips fouillés qui soignent l'esthétique qu'ils soient filmés ou animés, un ensemble qui reflète bien les sensations que procurent l'écoute des huit titres proposés.



Suave et pop, la musique de Madlen Keys sait s'enrichir d'autres idées, certaines venues du (prog) rock comme les solos de guitare de "Flaming tree" ou "Memories of my friends" qui viennent un peu durcir le ton, ou à l'inverse le sitar qui a des sonorités apaisantes sur "Keep a secret". Si le groupe semble avoir trouvé son équilibre, il n'est pas contre quelques expérimentations notamment sur "Pensando en ti" avec des textes en français et des chœurs qui évoquent l'île de Beauté. Agréable découverte donc, et je t'encourage vivement à passer sur le site officiel avant de découvrir les clips ou l'album dans son intégralité.

Oli

Publié dans le Mag #60