No friend of mine Come She's so hot Fair enough Le passe muraille Slow down Silver & gold Chill pants Hold on Los morning blues Devil money

Il y a des moments comme ça où l'on ressort, parmi la grosse pile de CDs en attente de chronique, ceux qui ont été oubliés. Slow down des Madcaps , sorti il y a un an en fait partie, et comme nous n'avons pas encore créer de rubrique "Désolé pour le retard", un petit "En bref" fera l'affaire. C'est toujours mieux que rien. Le troisième album des Rennais, adeptes d'une pop garage qui rock n' roll orientée à 100% vers les sixties, aurait pu tout à fait sortir à l'époque tant le "coup de bluff "est maîtrisé, même concernant la pochette (bon, sauf pour la prod' qui reste très moderne, faut pas déconner). À l'heure où les 90's sont à l'honneur, The Madcaps s'en branlent et joue à fond la carte du vintage, ça joue super bien, ça sent la transpiration, ça swingue à tout va, idem pour les influences puisqu'on passe des Kinks aux Beatles ("Come" est pas loin de "Ticket to ride" à un moment) en faisant un petit détour avec quelques riffs à la Rolling Stones. J'aurais pu vous citer encore pas mal de références, mais l'idée est là. On ressort de Slow done avec un grand sourire, et si la musique 60's ne te parle pas plus que ça, peut-être vaut-il mieux investir dans ce CD. Pour ceux qui sont un peu plus cultivés, l'intérêt est de suite amoindri.

Ted