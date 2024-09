Tu veux faire la fête tout le week-end ? Rigoler ? Passer un bon moment avec des vrais gens ? Alors, tu as deux solutions, soit tu viens chez Madame Robert pour boire un coup et enflammer la piste de danse avec ton meilleur déhanché, mais on est dans un album de blues rock ! Soit tu te dégotes une bonne adresse comme Le Cheval Blanc à Wazemmes (un quartier dans le Sud ... de Lille) où tu risques de retrouver cette ambiance. Comme on ne peut pas inviter tout le monde au restau, on te propose juste une virée au comptoir de Madame Robert avec C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon.



10 chansons, 10 histoires, 10 titres portés par la voix la gouaille de Reuno à la fois moqueur ("Parisien") et charmeur ("Presley"), 10 tracks rhythm and blues aux racines américaines qui respectent le son du rock (ce délicieux orgue Hammond), 10 raisons de changer de son quotidien post-metal, néo-punk, brit-pop ou hardcore. Parce que je ne vais pas te mentir, ce genre de rock est assez peu présent sur mes étagères donc c'est une belle bouffée d'airs frais que je me prends quand je lance la galette. Les notes fusent, ça groove encore plus que sur le premier opus, en partie parce que le groupe a pris goût à voir son public suer et en partie par le jeu de Fabien, leur nouveau batteur qui est également à l'œuvre chez Little Odetta, ne reste donc qu'à ajouter quelques guitares, un clavier, quelques chœurs féminins (voire plus sur "A ciel ouvert" par exemple) et le temps défile à toute vitesse. En plus de nous divertir au son d'un rock old school, Madame Robert a des textes sur lesquels il faut prêter attention, soit parce qu'ils nous racontent des histoires ("La fille du Dr Jekyll", "Les dancefloors") soit parce qu'ils portent des messages ("L'effet pervers" ou l'excellent "Toutarien" qui nous fait réfléchir avec quelques lignes humoristiques comme Sans perchoir à quoi serviraient les canaris et sans la mort aimerais-je autant la vie ?).



Il y a donc de bonnes idées sur toutes les étagères de Madame Robert, tu peux demander ce que tu veux, aussi bien de bons riffs que de belles mélodies, autant de jolis sons que du groove, avec ou sans glaçon, au comptoir comme en salle, tu seras servi.

Oli

Publié dans le Mag #61