Madame Robert c'est peut-être ta prof de français en Seconde 12, c'est peut-être le surnom de la vieille péripatéticienne qui squatte le rond point à la sortie de l'autoroute, c'est peut-être la femme de Paul qui a réinventé le dictionnaire, c'est peut-être un hommage au relief thoracique de certaines ou encore le titre d'un morceau de Nino Ferrer, l'artwork laisse penser qu'il faut mettre une pièce au moins sur les deux dernières propositions. Madame Robert c'est à coup sûr un groupe de musiciens que tu connais déjà un peu pour certains... Au chant, Reuno, celui deLofofora mais aussi de Mudweiser et une des pièces maîtresses du Bal des Enragés où il a côtoyé Xa (batteur de Parabellum ou de Punish Yourself et Stef (bassiste des Parabellum ou du Harvest Blues Band). Partageant leur amour du blues autour d'une bière, il leur est venu à l'idée de monter leur groupe pour honorer les racines du rock. Julien guitariste avec Stef chez HBB rejoint le combo à qui il ne manquait qu'un clavier pour restituer ce son chaleureux indispensable, et c'est Léa qui joue des fois seules et parfois en invité avec les blueseux qui décrochent la timbale. Comme une évidence, c'est le label de Lofofora et du Bal des Enragés , à savoir At(h)ome qui s'occupe de la naissance du beau bébé (on ne dit pas gros quand c'est un bébé) en ce mois de septembre...

Oli