Alors oui, ça fait 8 mois que ce Ashamed est sorti et on n'en parle que maintenant. Oui mais c'est pas ma faute, ces renards sont vraiment fous ! Ils m'ont mordu, ils m'ont filé la rage et ça fait plus d'un semestre que je bave sur mon canapé, bloqué sur les 11 titres de leur deuxième LP. Bon, entre canidés de petite taille, Renards Fous vs Fennecs, l'entente allait évidemment être cordiale. Et c'est le cas. Ce trio nantais balance un très bon post-punk UK, avec des points garage et grunge bien comme il faut. Le château des Ducs de Bretagne manque de s'écrouler, la Loire est en feu, il suffit d'écouter "Propeller" ou "Gender eraser" pour avoir envie de mordre un truc ; ou de lancer "Crystal glass" et de finir par vouloir peler ton animal de compagnie. "Crystal glass", c'est ce genre d'hymne punk à la Slaves, qui colle bien à l'image de ces trois branleurs approuved by Jimmy Fallon (oui, oui, le son des Mad Foxes a traversé l'Atlantique pour finir dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, qui a kiffé et bloqué sur le track, à en faire la promo et un live dans son émission, le truc de fou). Mais même si New York était passé à côté, ça aurait été dommage que l'on en parle pas, car ces Mad Foxes offrent du bon et du très bon. Au-delà de cette aisance et cette force que l'on retrouve chez Idles, les Nantais savent aussi être plus grunge et atmosphériques ("Sights") voire très calmes ("Home" ou "Dear mother's eyes"), sans perdre en intérêt. Alors je ne sais pas s'ils sont enragés, mais ils ont une sacrée gniaque contagieuse et délicieuse.

Eric