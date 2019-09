Alors, dans la famille Stupeflip, je voudrais Cadillac... - Trop tard, fallait passer il y a 4 mois, tu aurais pu écouter Originul, son album solo. - Ok, alors je voudrais King Ju. - Ah pour lui, c'est peut-être trop tôt ou pas, mais j'ai pas, tu pioches. - Bon, alors je demande M.C. Salò. - Ah ça, j'ai ! Tiens, et ça s'appelle Sibylline. Voici donc un autre album solo pour un des apôtres de la religion du Stup. C'est la face la moins agressive du C.R.O.U. qui déroule ses 14 tracks. Un mélange de samples sobres, un rythme tranquille aux beats cools, et le flow de M.C. Salò, monocorde et lancinant, tout ça dans un style de message à caractère informatif. Des textes qui s'imprègnent de la vie quotidienne racontée par le prisme d'un kaléidoscope hallucinant. Parfois rejoint par Oliboy Skiboy, autre protubérance musicale electro hip-pop improbable, ainsi que Cadillac et King Ju chacun sur un titre, M.C. Salò t'invite sur sa planète barge et poétique, évidente entité de la galaxie Stupeflip. Les lapins hardcore seront ravis, les rongeurs plus exigeants regretteront l'ère du Stup, car M.C. Salò n'en délivre qu'une facette.

Eric