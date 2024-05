Tangled in the leaves Horns See through Okay Rise up Acid to the burn Trouble don't last Artifice Feel the shine Livin it up

Après Eric, Guillaume Circus et JC Forestier, c'est à mon humble personne qu'il revient de se pencher sur la nouvelle production de Lysistrata pour le W-Fenec mag. Dire que tout le monde aime le groupe au sein de la rédac' semble une évidence. Tout comme écrire que la nouvelle prod du trio de Saintes est redoutablement réussie !



Troisième album de la formation (toujours chez l'excellent label Vicious Circle) et pensé dès les évènements sanitaires de ce début de décennie (presque un bail, en quelque sorte), Veil est une œuvre sonore pantagruélique qui nécessite une certaine attention pour profiter de tous ses secrets. Et le cœur bien accroché aussi, tant le groupe explore et imbrique avec brio et sans condescendance des univers musicaux divers et variés pour façonner une musique d'une violence émotionnelle et d'un raffinement rare. Naviguant sans chavirer dans les eaux troubles de la noise déstructurée ("Rise up" au final hypnotique, "Trouble don't last") et menant sa barque avec vigueur et volupté dans les vagues turbulentes de l'indie post-hardcore ("Acid to the burn" rappelant les belles heures d'At The Drive-In, "Artifice"), Lysistrata ne change pas de cap quand il s'agit d'expérimenter, construire, assembler et faire voler en éclats les cases dans lesquelles on pourrait classifier sa musique. L'un des points communs de toutes ces missives (dix au total) réside dans l'intelligence et la fraîcheur des compositions, sans oublier une exécution impeccable. L'apport d'un producteur extérieur (une première pour le groupe) en la personne de Ben Greenberg (Metz, Beach Fossils) n'est peut-être pas étranger à tout ce remue-ménage savamment orchestré et brillamment torturé, mais il est indéniable que les trois Lysistrata maîtrisent la noise et les tubes ("Feel the shine" va faire un carton, croyez-moi).



Sans brouiller les pistes (même si le morceau acoustique ouvrant le disque peut sembler surprenant) et doté d'un indéniable talent (qui ne date pas d'aujourd'hui), on ne peut que constater que Lysistrata est dans une forme olympique (les musiciens ont choisi la bonne année, on dirait !), et que la tournée qui s'annonce va être chaude bouillante.