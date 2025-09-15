Allo... ouais... c'est Lulu ! Le gang lyonnais a été ma plus chouette découverte live de l'année 2024, un soir de décembre dans le sous-sol du Klub (Paris), lors d'un plateau power-pop concoté par Gonz Gutter Melodies. Même si le groupe était complètement inconnu au bataillon, n'avait que deux titres en écoute sur Bandcamp, Gonz ayant généralement bon goût, je me suis motivé et n'ai pas été déçu. Mélodies et tubes à gogo, hyper bonne ambiance sur scène, énergique et positif à souhait, la chaleur et bonne humeur à l'intérieur valaient largement le coup d'affronter le froid de l'extérieur. Je n'avais pas trop de doutes sur la capacité d'être à nouveau charmé sur disque, et après quelques mois d'attente, d'enfin pouvoir jeter une oreille à Lùlù, l'album, ma bonne intuition s'est trouvée confirmée.



Au préalable, comme mentionné dans l'interview à lire dans nos pages, Lùlù, le groupe, est donc le projet de Luc (ex-Avions), accompagné de Simon (guitare), Fanny et Sabrina (Irnini Mons, ex Décibelles) à la section rythmique, et d'un guitar (hero) Théo marseillais (Flathead, Pogy Et Les Kéfars). On mélange le tout très fort et hop, on obtient un des disques les plus rafraichissants et enthousiasmants de 2025. Rien que ça ! Vous voyez un peu cette sensation de faire tourner un album, et quand vous avez l'impression d'entendre votre morceau préféré, bim, celui d'après est encore mieux ? Et vous retombez dans le panneau écoute après écoute... Lùlù c'est ça.



Dans "Lùlù", le titre, qui ouvre Lùlù, l'album, on trouve direct tout ce qui fait le sel du quintet et ne nous lâchera pas pendant les 33 minutes de bonheur que procure ce disque feel good : power-pop mid tempo, riff entraînant, enchaînement couplet-refrain percutant, quelques arrangements et le solo qui va bien à la fin. "Ma si ma lo" qui suit ralentit un peu le tempo, surprend et séduit avec son chant en italien, avant que le groupe ne reparte de plus belle avec un "Sonic, Lyon" pour les ancrer localement. C'est peut-être parce qu'on sort de la balade à Rome "Sogni d'oro" que le catchy "Tous les étés" fait office de hit intergalactique, avec son final hard-rock épique à la Sheer Mag et Thin Lizzy. Puis, comme on n'avait pas pris suffisamment de baffes, Lùlù enchaîne les "Coups bas" (avec un nouveau solo qui ravira les guitaristes en herbe) dans les "Terres basses". Bon, ça suffit maintenant... Laisse bét', même pas, "En rêve" déboule tout en tension, avec des chœurs féminins ultra prenant. Allo Lùlù, n'hésitez pas à en mettre dans tous les morceaux. Non non, ça ne tire pas "Sur la corde", ça défonce, tout simplement !



Vous l'avez compris, ce disque ne va pas me quitter de l'année, jetez-vous vous aussi sur les LPs, ils ont du cachet.