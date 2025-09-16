Ayant pris une claque en découvrant leur power-pop en live, confirmée avec l'écoute en exclusivité du premier album à sortir en juin, il m'était obligatoire d'en savoir davantage. Luc (chant), à l'origine du groupe nous en dit plus sur la genèse de Lulu, le chant en italien, le Sonic à Lyon...

Avant toute chose, est-ce qu'on prononce Lulu ou Loulou ? Et ces accents graves, ils servent à vous différencier de l'album de Metallùca avec Lù Reed ?

Hello hello hello ! Tu trouveras la réponse dans le pré-refrain de notre morceau éponyme "Lùlù", qui ouvre l'album. Histoire de mettre les points sur les i d'entrée de jeu. Ça se prononce "Loulou" effectivement, c'est la prononciation du surnom que me donne ma mère, qui est italienne. C'est marrant parce que cet album de Metallicoureed était une private joke avec mes potes du lycée, et 15 ans plus tard, il revient me hanter...



Traditionnelle question pour un nouveau groupe à laquelle vous ne pouvez échapper, qui joue dedans et quand/comment est venue l'idée et l'envie de monter Lùlù, sachant que vous avez l'expérience de précédentes formations ?

J'ai commencé à écrire des chansons pour Lùlù en 2023 je crois, parce que ça ramait dans mes autres groupes de l'époque. J'avais envie d'un truc simple : enregistrer des démos tout seul en jouant tous les instruments, pour le fun. J'ai écrit environ 8 morceaux et j'ai fait écouter ça à Simon (guitare rythmique) dans l'idée qu'il enregistre ça plus proprement. Il m'a proposé de faire la guitare, Fanny m'a proposé de faire la batterie et Sabrina la basse. J'ai direct écrit à mon pote Théo à Marseille (Pogy et les Kéfars, Kael et les Remords, Flathead) pour faire la guitare lead. Secrètement, j'avais pensé à lui dès le début et j'avais laissé pas mal de place pour qu'il compose ses lignes, parce qu'il a un jeu vraiment unique. Sa musique m'a aussi beaucoup inspiré en ce qui concerne le chant en français. Je n'avais jamais fait ça avant mais en lançant un nouveau groupe, j'avais aussi envie de faire des choses inédites : ne pas chanter en anglais, ne pas jouer d'instrument sur scène.



Si tu étais critique de rock et que tu devais définir la musique de Lùlù en quelques mots, ça serait quoi ?

Sucre / Fun / Riffs



Power-pop et téléphone, allô, on pense forcément à The Nerves, mais il y a aussi des riffs très Thin Lizzy, Sheer Mag... c'est assumé et revendiqué ? Il y avait d'autres références en tête lors de l'écriture des morceaux ?

Power-pop et téléphone, c'est plus de 40 ans d'histoire. J'avais envie de faire un groupe de power-pop sans tomber dans les clichés, mais la chanson sur le téléphone est un passage obligé qui me tenait à cœur. The Nerves bien sûr, mais aussi The Shivvers ("Teenline"), Tommy Tutone ("Jenny") ou The Jags ("Back of my hand"). C'est sûr que la power-pop de la fin des 70s est un fil rouge de notre musique, mais en passant en revue mes influences pour ce disque, je me rends compte que c'est beaucoup moins monolithique que ce que je pensais. Sheer Mag et Thin Lizzy, en allant flirter du côté du glam-rock ou du hard-rock, c'est entièrement revendiqué. La pop 60s italienne (Mina, Caterina Caselli, Rokes) ou la brill pop (The Chiffons, Lesley Gore), voire la northern soul et la Motown pour le côté tubesque et les chœurs (Freda Payne, The Supremes). Enfin, il y a aussi une grosse influence scandinave, que ce soit du côté des Hives ou des punks mélancoliques comme Ebba Grön, Masshysteri, Svart Katt ou Teini-Pää.



Les morceaux sont d'une efficacité déconcertante, est-ce aussi simple et facile à composer un tube de Lùlù ou y a-t-il pas mal de gestation et d'allers retours entre vous ?

Je fais les démos tout seul dans un premier temps et on arrange un peu tous ensemble en répète, mais le corps du morceau ne change pas beaucoup. Pour les chœurs, je laisse faire les pros, ils/elles sont bien plus talentueux que moi. De mon côté, ça dépend. Des morceaux peuvent trainer des mois parce que je n'ai pas le temps de me poser et de les finir, d'autres sont composés et enregistrés d'un seul coup. Mais quand je tiens un truc qui me reste en tête, quitte à ce que ça devienne un problème, je sais que je le garde. Dans l'ensemble, tout va extrêmement vite dans ce groupe. On a dû répéter 5/6 fois en tout avant de se lancer dans l'enregistrement.



Tu as la particularité d'alterner chant en français avec quelques morceaux en italien. D'où ça vient et comment s'effectue ce choix ?

Ma mère est italienne et je suis binational. Pendant longtemps, ce n'était pas très important pour moi, c'était plus un truc cool à raconter qu'autre chose, mais j'étais quand même content de connaitre la langue. Ces dernières années, j'essaye de plus m'intéresser à mon autre pays et je réalise que c'est aussi une part de mon identité. Je me suis dit que quitte à ne pas chanter en anglais, autant essayer d'alterner italien et français. Mon niveau en italien ne me permet pas d'écrire de manière très fluide donc je ne peux pas écrire beaucoup de morceaux dans cette langue. Mais je trouve que ça apporte de la variété dans le disque et c'est important. "Sogni d'oro", c'était un hommage à la pop italienne mélodramatique des années 60, donc ça faisait sens. Pour les deux autres, "Pugni in tasca" et "Ma si ma Io", je trouvais que le côté "crâneur" de l'Italien se mariait bien avec ces deux morceaux plus groovy. Pour le prochain, j'ai envie d'essayer l'inverse et de faire des petits tubes power-pop à 100 à l'heure en italien !



"Sogni d'oro" (de Nanni Moretti) et "Pugni in tasca" (Les poings dans les poches de Marco Bellocchio) renvoient à des titres de films, il y a une appétence particulière pour le ciné ? Peut-on escompter "La vita è bella" ou "Ladri di biciclette" dans le prochain album, ou d'autres titres ?

Haha, c'est juste que je n'ai pas beaucoup d'imagination dans cette langue. Je pique ce qui me plait. Mais oui, j'aime écrire de manière imagée et le cinéma est une source d'inspiration comme une autre. Je suis un immense fan de Moretti et j'ai pensé à pas mal de scènes de Bianca ou de La Messe est finie pour écrire en italien. Les doux après-midis à Rome, le soleil bas et les rues désertes, ça invite à la poésie non ?



Je connais très mal la scène rock italienne, tu t'y intéresses ? Tu as des coups de cœur plus ou moins récents à nous partager, avec chant en italien également si possible (ou en anglais) ?

Dans la scène actuelle, je n'y connais rien, je l'avoue... L'Italie était un pôle mondial du rock progressif mais pour ça, c'est plutôt mon père l'expert. Si je devais conseiller un seul artiste, ce serait Franco Battiato : il est issu de cette scène rock prog, voire de la musique contemporaine, mais il s'est tourné vers la synthpop au virage des années 80, jusqu'à représenter l'Italie à l'Eurovision en 1984. Sa musique est vraiment unique : une sorte de sophisti-pop à la fois très kitsch et très intellectuelle, très catchy et très engagée politiquement. Je recommande les tubes "Voglio vederti danzare", "Bandiera Bianca" ou "Centro di gravita permanente", ainsi que ma préférée "Un altra vita". Sinon en vrac : Mina "Piu di te", Lucio Battisti "Il mio canto libero", Nada "Amore disperato", Ice And The Iced "We've had enough now", Francesco Gucini "Piccola citta".



Un morceau du disque a pour titre "Sonic, Lyon", une ode à cette célèbre péniche locale. Un ou plusieurs souvenirs particuliers liés à ce lieu de concert à nous raconter ?

Oh oui, une infinité de souvenirs. C'est une salle mythique de Lyon, réputée pour la qualité de sa programmation et l'imprévisibilité de ses toilettes, sa clim qui fuit pendant l'été (véridique) et bien d'autres vertus. J'y suis particulièrement attaché parce que c'est là où j'ai fait mon premier "vrai" concert en 2011, en première partie de Die!Die!Die! avec Avions. Également là où on a fait la première partie de Mac DeMarco juste avant qu'il n'explose en 2012. Je me rappelle juste qu'ils étaient ultra sympas dans le groupe et qu'ils avaient fait une reprise de Tool.

L'idée derrière ce morceau, c'était de rendre hommage à un lieu qui est une ancre dans le paysage local. Peu importe où je suis dans le monde, j'aime l'idée de savoir que je retournerai au Sonic et que la clim' fuira et que je me demanderai ce que je fous là. Plus généralement, c'est un hommage à ces salles "intermédiaires" qui galèrent et disparaissent (comme l'International à Paris), en creusant toujours plus le fossé entre le circuit subventionné et le squat auto-géré. C'est important d'avoir un entre-deux, où tu peux faire la première partie de ton groupe préféré à 20 ans comme si tu montais sur la scène d'un Zénith.



Et la scène underground lyonnaise, comment se porte-t-elle en termes de groupes, assos, public, bars, salles, squats... ?

Eh bien, je crois qu'on n'est pas trop à plaindre. À part le Sonic qui est en galère, les autres salles se portent plutôt bien, il me semble, et on n'a pas eu de fermetures à déplorer récemment. Ce que je trouve cool à Lyon, c'est qu'il y a une bonne communication entre les bars/assos et les salles plus pros, qui se renseignent pas mal sur ce qui se passe dans la scène musicale. Le Marché Gare et le Périscope jouent un peu ce rôle levier, et tu retrouves des assos qui organisent aussi bien dans ces salles que dans des bars.



Vous avez fait une première tournée début décembre 2024, avec tout juste deux titres en écoute à l'époque. Ça n'a pas été trop compliqué à booker ? Ça s'est bien passé malgré un line-up quelque peu remanié pour l'occasion ?

Haha oui, tout s'est très bien passé, même si j'ai très mal dormi pendant un mois avant ! La logistique pré-tournée était un calvaire, il fallait former un bassiste remplaçant, mais aussi le remplaçant du remplaçant, haha. Et quand ça c'était fini, il a fallu que je réapprenne tous les morceaux à la guitare.

Pour le booking, c'est là que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas tourné les pouces pendant mes 10 années précédentes dans des groupes : chaque date te permet de rencontrer des gens qui t'aideront à jouer la prochaine fois que tu passes, et ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez beau, un tissu de personnes qui filent des coups de mains, ça rend le monde tout petit.

On a joué dans un bar à Rennes, en off du off du off des Transmusicales, où toute l'électricité du concert reposait sur une seule multiprise qui pendait entre le sol et le plafond à la cave. Ensuite, j'ai vidé la batterie du van en oubliant d'éteindre les phares pendant qu'on chargeait le matos. On l'a poussé pour essayer de le faire redémarrer et je me suis juste retrouvé dans un van chargé à mort au milieu de la route 50 mètres plus loin. Heureusement, un rasta blanc extrêmement sympa et calé en mécanique, qui se fumait un énorme joint dans sa voiture à 1h du mat', est venu nous aider à recharger la batterie. Un bisou sur son front, où qu'il soit !



Le rock ça reste un peu un boys club, mais plus il y a de musiciennes sur scène, plus il y a de présence féminine dans le public (ce qui parait logique). C'était quelque chose de voulu cette mixité dans Lùlù au départ, proposer autre chose que quatre blancs-becs ou c'est juste un bienheureux hasard, un non-sujet ?

C'est un sujet important, bien sûr ! Les line-up de 6 groupes de punk avec 0 fille et 110 bermudas kaki, c'est lourd, sur scène comme dans la fosse. Je trouve ça non seulement important en termes de représentation, pour le public, mais aussi au sein des groupes pour changer les dynamiques et mettre tes propres comportements en perspective. Le boys club c'est, dans une moindre mesure, aussi chiant pour les boys et ça fait du bien de s'en extraire ! Dans Lùlù, l'idée était dans tous les cas de proposer à des filles en priorité et d'essayer de se rapprocher de la parité. Le heureux "hasard", c'est que Fanny et Sabrina soient à la fois mes amies et des musiciennes ultra-talentueuses. Ce qui est important, je crois, c'est de faire l'effort : ce n'est pas toujours possible d'atteindre la parité, mais c'est bien de ne pas tomber dans l'automatisme de tout faire entre hommes.



Pourquoi avoir privilégié le travail avec les labels Howlin' Banana Records (Paris) et Dangerhouse Skylab (Lyon), et pas Lollipop Records (Marseille), ou bien encore Slovenly Recordings (USA) chez qui avaient signé Les Lullies ? À ce propos, on pourrait envisager un split Les Lùlùllies ?

Les Lullies sont des potes de notre guitariste Théo, donc quand ils veulent pour Lùlùllies ! Je ne vais pas mentir, chercher un label, c'est avant tout écrire à tout le monde. Sur les 150 mails que tu envoies, tu exploses de joie quand un label prend le temps de te répondre pour te dire que c'est cool mais qu'il n'a plus de place pour une nouvelle sortie. Donc oui, on a écrit à Slovenly, Alien Snatch et bien d'autres. Mais ce que je disais pour le booking vaut pour les labels : tu repasses par là où tu es passé parce que tu tisses des liens.

On avait déjà sorti notre dernier LP avec Avions sur Howlin' Banana et Tom est quelqu'un d'à la fois passionné et super carré, un excellent combo. Howlin' Banana a pris une place prépondérante sur la scène indie rock française et il équilibre son roster entre grosses sorties et petits groupes qui percent, ce qui est vraiment appréciable aussi. Dangerhouse, c'est là où j'ai acheté mon premier vinyle en 2010 (Wavvves de Wavves), donc quel plaisir de retrouver son disque là-bas 15 ans plus tard. C'était cool d'avoir un ancrage local, vu à quel point l'album parle de Lyon ! À noter que l'album sort aussi sur Taken By Surprise en Allemagne, ce qui est vraiment cool parce que j'avais l'idée dès le début de ne pas seulement rester en France. La power-pop française a une super dynamique ces dernières années et ça fait plaisir de voir que le choix de chanter en français n'est pas un obstacle à aller jouer à l'autre bout du monde. Entre ces trois labels, on couvre des réseaux à la fois indie rock, garage/rock'n'roll et punk hardcore, ce qui correspond parfaitement à l'ADN du groupe.



L'album sort bientôt, vous devez être impatient.es j'imagine. Quels ont été les premiers retours et quelles sont les attentes avec ce disque, ce groupe ?

On bout d'impatience oui. J'essaye d'être le plus organisé possible donc on a reçu les disques 3 mois à l'avance, c'était dur de juste s'asseoir dessus. Mais en même temps, j'ai pas chômé ! J'ai passé bien un mois à sérigraphier tout ce qui va dans le disque, les inserts, mais aussi des sur-pochettes en papier kraft et deux posters exclusifs pour les versions limitées. Avec un cachet en cire Lùlù, oui monsieur ! Tous les retours sont super cools ! C'est marrant, ce groupe touche vraiment plein de scènes différentes, ça fait plaisir. Ce que j'attends du disque et du groupe ? Je dirais, m'amuser avec des potes, voir du pays et des pays, écrire des bonnes chansons. Rien de bien extravagant, hein.



Pour la suite et fin de 2025 qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Beaucoup de sandwichs triangle sur les aires d'autoroute et de caves voûtées en sueur ? Si un gentil génie vous permettait de faire trois premières parties de votre choix, ce serait avec quels groupes et dans quels lieux ?

Souhaite-moi plein de simplicité logistique pour les tournées, c'est tout ce que mon cœur demande.

On est des vieux maintenant, on prépare nos repas à l'avance ou on fait des petits détours pour mieux manger sur la route. On va se coucher direct après le concert avec un Xanax et une tisane. On fait des échauffements vocaux ! Pour le reste de l'année 2025, on a une tournée prévue cet été (France/Espagne) et une tournée à l'automne en Allemagne. C'est déjà super excitant. Et mon rêve serait d'aller tournée en Scandinavie en 2026. Après ça, je peux arrêter. Pour les premières parties de rêve, pourquoi pas une reformation de Masshysteri en Suède, Guided By Voices aux États-Unis et Radioactivity dans la cave du Trokson, à Lyon.



Un dernier mot pour la fin ?

Commencer un groupe après 30 ans, c'est possible ! C'est même parfois plus sain.

Merci Luc, Julie Wafflart et Tom Howlin' Banana.

Photos : Léa Boeglin