Luje est un quintet lyonnais qui en novembre dernier a sorti son deuxième album. Et aux premières écoutes d'Among the firs, on se rend immédiatement compte que Luje ne cherche pas à inventer quoi que ce soit. Son but, au-delà te toucher en plein cœur à coups de mélodies divinement bien amenées, est plutôt de se réfugier sans se cacher dans un univers qui parle aux fans de musique shoegaze, en l'occurrence. Mais pas que. Dès les premières notes de "Don't go" (mais ce n'est pas le seul exemple), on reconnaît sans aucun doute l'influence du renouveau de la scène space rock psychédélique arrivée grosso-merdo au début de la décennie 2010. Elle peut-être celle de Tame Impala, le chant de "89" étant assez similaire à celui de Kevin Parker. Ou d'autres. Cette forme de sécurité musicale paye, car sa pesanteur de guitares délicieusement vaporeuses fonctionne, surtout quand elle est construite avec intelligence. L'équilibre entre vagues électriques et éthérées, ballades noisy-pop à la Slowdive, et murs de sons proches de My Bloody Valentine, si ce n'est pas Sonic Youth, rend cette œuvre vivante et totalement incarnée par des musiciens qui ont l'expérience (avec leur dix ans d'existence) pour nous immerger avec facilité dans leur atmosphère aux textes pas toujours très optimistes (éco-anxiété, deuil, politique...).

Ted

Publié dans le Mag #70