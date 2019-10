Sérieusement, qu'attendre d'un skeud, et plus précisément d'un maxi de Ludwig Von 88 en 2019 ? Du fun, des chansons rapides, sans fioriture, une boîte à rythme et des guitares sans virtuosité aucune ? Des textes rigolos complètement cons ("Hansel Gretel") mais jamais débiles ("Disco pogo night"), des refrains scandés avec bonne humeur sur des thèmes de société bien orientés extrême gauche ("En avant dans le mur") ? Du punk rock à fond les ballons en sorte d'hommage à leurs idoles les Ramones ("Jean-Pierre Ramone"), et des rythmes chaloupés, ensoleillés et enfumés sentant bon les tropiques ("Karmalpagua") ? Ou alors une bonne excuse pour se payer une bonne tranche de rire en tournée et se remémorer la vague alternative au sein de laquelle les Ludwig ont eu une place de choix au cours des années 80 ? Ah bah nous y voilà ! Car c'est bien pour tout ça que tu vas adorer Disco pogo night, condensé du meilleur des LV88 qui va te permettre de patienter sereinement jusqu'à la rentrée pour le nouvel album à paraître en septembre, après avoir bien profité de tes congés payés et avant de retrouver le dur labeur de ton boulot de merde. Ouais !!!

gui de champi