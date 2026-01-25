Deuxième album pour la rockeuse Lucie Sue qui s'est émancipée après un passage chez les Furies et s'est suffisamment fait remarquer pour (re)monter sur la MainStage du Hellfest deux mois avant la sortie de ce Battlestation ! Adepte du second degré (on t'encourage à aller voir ses clips et ses vidéos), elle se bat pour le droit des femmes (au minimum à jouir avec son partenaire !) et partage ses idées sur les merdouilles quotidiennes, tous ces petits poisons qui font que tu peux passer une journée de merde, à moins que tu ne te bouges un peu pour en faire autre chose et prendre (ou donner !) du plaisir. Le tout en anglais et sur une grosse base rock teintée de punk et de metal selon les riffs et les rythmes. Des mélodies punchy, du groove, des refrains qu'on chante aisément ("Battlestation", "The famous last words"), mais il est dommage que l'album ne sorte qu'à la fin de l'été, il aurait pu faire une bande son parfaite pour les vacances avec ce qu'il apporte de fun et de sun. Si quelques tracks présentent peu d'intérêt, notamment les plus pop et arrangés ("Bela", "Ten minutes", "Counter clockwise"), d'autres méritent un petit détour comme "Hush", "Reckless" ou "Ride the wired wild tiger" boosté par le solo de Satchel, une vieille connaissance puisque Lucie a failli être bassiste de Steel Panther et pour bien plus qu'un titre au Hellfest 2022.