Cela peut sembler étrange de commencer par une image pour présenter une œuvre musicale, mais tout comme moi qui ai débuté par l'artwork de L'adversaire en recevant cet album de Lucide, ton regard se portera d'abord sur cet étrange et beau visage énigmatique, sortant d'une pénombre habitée par son fantôme, son double, sa face cachée. De cette image (du graphiste Pierre Gacquer) on pourrait en tirer mille histoires, scénarii, récits. Et on pourrait en faire autant de la musique de Lucide. Notamment parce que les textes en français, poétiques et sombres, sont à interprétation libre, où chaque auditeur pourra y trouver sa signification. Mais on peut juste suivre le chant puissant de Fran V. et se laisser embarquer par la musique de Pierre V.. Un champ musical entre Faith No More et Porcupine Tree, où le métronome oscille entre rock et metal, avec quelques touches prog. Des variations musicales entre révolte et rêverie comme peut l'être la nature humaine. Pour ce deuxième LP, le duo met donc en musique et en vers les tourments de l'âme. À toi de plonger dans le regard envoutant de la pochette pour nager dans une musique toute aussi magnétique et captivante, à en perdre toute lucidité.

Eric

Publié dans le Mag #62