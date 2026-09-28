Avec Nos ombres, Louis L'Insolence ne cherche pas l'effet. Il cherche l'endroit où ça accroche. Le disque avance comme une caresse de vent annonçant la tempête, pour reprendre ses mots. Le départ paraît presque doux, puis l'électricité, la tension et l'inquiétude prennent le dessus. On sent que Lionel Ginoux, compositeur venu de la musique classique et contemporaine, n'a pas troqué l'exigence contre la simplicité. Il a plutôt déplacé son terrain de jeu vers la chanson, la guitare rugueuse, la voix directe, le rythme dans le corps. Nos ombres est un disque tendu, traversé par l'ombre de la guerre. Elle y occupe une place centrale, non comme décor tragique facile, mais comme quelque chose qui abîme les corps et les consciences. Dans "Elle la guerre", le propos est frontal. La guerre ne détruit pas seulement les vaincus, elle abîme aussi celui qui combat, même lorsqu'il revient du côté des survivants. « Avec la guerre tout le monde est perdant », dit l'artiste. La phrase pourrait virer au slogan, mais elle garde ici une densité humaine, parce que Louis L'Insolence ne la traite pas comme une posture.



La grande réussite du disque tient à cet équilibre entre texte et pulsation. L'artiste revendique deux niveaux de lecture, les mots et l'énergie. Cette fois, la batterie de Cédrick Bec change la donne. Elle impose des carrures plus régulières, une structure plus nette, sans enfermer les morceaux. Elle les met en mouvement. Bec vient du jazz, mais joue ici avec une frappe rock. La guitare garde du grain sans prendre toute la place. Elle accroche, mais laisse passer les mots. La voix reste souvent au bord, parfois un peu râpeuse, jamais relâchée. L'artiste cherche la bonne prise, celle qui tient debout, quitte à garder des aspérités plutôt qu'un résultat trop propre. C'est aussi ce qui donne au disque sa tension. "Petit billet" glace particulièrement. Né d'une scène de métro, d'un homme demandant "un petit billet" entre deux stations, le morceau refuse le confort de l'indifférence. Louis L'Insolence imagine le reste d'une vie possible, son quotidien, sa chute, sa solitude. Le morceau prend presque la forme d'une adresse directe. Là encore, l'engagement ne tombe pas du ciel. Il vient d'un choc, d'une rencontre, d'un trouble. Le disque dialogue aussi avec Éluard et Sébastien Brant. Chez Brant, Louis L'Insolence retrouve cette idée que l'homme change de moyens, mais pas forcément de réflexes. Ces emprunts ne sonnent jamais comme des citations savantes posées sur ampli. Ils s'intègrent à une même recherche, parler de ce qui déraille chez l'homme, mais aussi de ce qui le maintient debout.



Nos ombres tient surtout parce qu'il évite les effets faciles. Pas de beauté trop lisse, pas de noirceur posée pour faire genre. Le disque reste âpre, tendu, avec une vraie tenue musicale. La chanson à texte y retrouve du nerf sans perdre son exigence. La formule de Louis l'insolence, « La vie est trop courte pour être petite », résume bien l'élan du disque. Ici, la vie prend des coups, mais continue d'avancer.

JC

Publié dans le Mag #71