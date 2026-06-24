Après quelques jours de vacances en ce tout début d'année, Louis Jucker allume sa webcam et son micro pour répondre à mes questions depuis la Suisse. On évoque bien évidemment le projet fou de A pharmacy of songs, mais je glane aussi quelques infos sur Coilguns et Autisti...

D'où vient cette idée de proposer une "musique médicament" à des inconnus et presque en direct ?

D'où c'est venu ? Ça fait longtemps que j'enregistre des chansons, que j'écris des morceaux pour moi, et je remarque que ça a un effet plutôt bénéfique sur ma santé mentale, ça me permet même de mettre au clair tout un tas de trucs. C'est un système d'auto-soin, si on veut bien. Et ça fait longtemps aussi que j'enregistre ou que je produis de la musique, que je coache et que je manage d'autres artistes. Je vois que ça fait du bien à ces personnes aussi de traverser les épreuves de la vie avec des chansons. En tout cas, pour ce type-là de musique qui est très personnelle, très spontanée, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être efficient.

Et puis, j'ai eu cette proposition de carte blanche par cette galerie "la pharmacie", juste à côté de chez moi à Lausanne, c'est une galerie qui a exploité pendant un moment les locaux d'une ancienne pharmacie. C'était un lieu qui me faisait pas mal fantasmer avec des grandes vitrines, les meubles de la pharmacie avec tous les petits tiroirs, etc. Et je venais de récupérer un jukebox à ce moment-là. Bref, j'avais un jukebox, une ancienne pharmacie à disposition à côté de chez moi et l'opportunité de travailler dans les horaires de bureau. Je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de voir ce que ça fait. Est-ce que ça fonctionne, ce truc d'écrire des chansons pour les autres ? Parce que je les écris pour moi habituellement. Partager ces compositions avec d'autres personnes, ça fait plutôt du bien...

Les chansons ont leur propre vie et c'est plutôt joli. Je me suis demandé ce que ça faisait si l'inspiration principale, le déclencheur d'une chanson, était proposée par une autre personne et que celle-ci était écrite par moi, avec mon bagage personnel et musical, mais sur la base de l'intention des autres. C'était plutôt chouette.

Bien sûr, tout ça, c'était parodique. Il y avait vraiment une dimension clownesque là-dedans, d'installer un local de consultation. Les gens venaient jouer à la pharmacie avec moi, mais apportaient des thématiques sérieuses, des émotions réelles. Et j'ai écrit des vraies chansons... ça allait très vite. Parce que pour moi, écrire une dizaine de chansons tous les deux ans me suffit à piger ma vie. Là, j'ai du écrire 50 morceaux sur les 7 semaines de résidence sur deux lieux différents ! Les gens viennent te livrer la thématique de la chanson, tu en discutes avec eux pendant une trentaine de minutes, tu fais le tour un peu de comment elle devrait aborder cette thématique, etc. Ensuite, derrière ma guitare ou mon clavier, ça sort assez tout seul. C'était assez expérimental et intéressant pour moi de voir que l'on pouvait s'échanger l'inspiration.



Et entre cette idée et la concrétisation, est-ce que tu as eu des doutes ? En te disant : « Est-ce que les gens vont venir ? Est-ce que ça va marcher ? »...

Des doutes que les gens viendraient ? Non, parce que c'est une galerie qui attire un petit public qui recoupent aussi pas mal avec le mien à Lausanne. Je savais qu'il y aurait une bonne occasion d'échanger avec les gens qui me suivent déjà dans le coin, des potes, etc. Par contre, l'inconnu, c'était de savoir s'il y avait d'autres gens qui allaient venir en plus de ceux que je connais ? Est-ce qu'on va rester un peu dans un entre-soi de la culture alternative lausannoise ? Un truc qui me faisait rêver, c'est d'avoir vraiment des gens que je ne connaissais pas du tout, que ça fonctionne comme dans la vraie vie, que ce ne soit pas cantonné à cet espace artistique. Et en fait, ça a été complètement le cas parce que j'ai travaillé un peu pour faire de la promotion dans les médias traditionnels. Et on a eu un article dans le journal 24 Heures, qui est le journal local le plus lu dans le canton de Vaud, ici à Lausanne. Deux jours avant l'ouverture, on était en première page.

Il y a eu une espèce de bug galactique. Il y a une journaliste et une photographe qui ont été dépêchés par le journal et qui ont proposé une pige là-dessus. Elles ont fait très bien le boulot, c'était super. Mais on ne s'attendait pas à être en première page. Donc littéralement, quand tu ouvrais le journal, il y avait une photo et un article sur le projet. C'est un journal très suivi et surtout par la population normale qui ne s'intéresse pas particulièrement à la culture alternative. En plus, l'article était rangé dans une rubrique "soin" ou je ne sais pas quoi. Alors, bien sûr, le processus était heureusement bien expliqué, y compris dans sa dimension parodique. Donc quelque part, ça allait, mais c'était hyper flippant.

Lors de la première ouverture, on était un peu flippé avec le gars de la galerie parce qu'on se demandait quelle portée ça allait avoir. On a ouvert trois jours par semaine au public, vendredi, samedi et dimanche. Du lundi au jeudi, la pharmacie était fermée, mais j'étais sur place pour enregistrer les chansons. On était ouvert aux consultations trois jours par semaine. Pour le vernissage, c'était vraiment bondé. Il y avait beaucoup de monde, mais là, c'est encore difficile d'estimer à quoi ça allait ressembler. Et puis finalement, c'était assez fascinant, il y a vraiment des gens qui sont venus de nulle part, simplement parce qu'ils avaient lu l'article, sans connaître ou ayant mis auparavant les pieds dans la galerie. Et pour venir vraiment se soigner ! On a eu une dame d'un âge bien avancé qui est venue de la ville d'à côté parce qu'elle avait lu l'article, et parce qu'elle avait des vertiges et n'arrivait pas à soigner. Une dame très farfelue, de très bonne humeur, qui avait du mal à marcher. C'était assez fou. Je dis ça souvent, mais on avait l'impression d'être vraiment à l'intérieur d'un film de Michel Gondry. On était vraiment dans un truc où cette fois c'était vrai. Et il y a aussi des gens du quartier qui sont venus. Comme c'était en vitrine, on voyait tout. C'était un lieu que les gens du quartier connaissaient, ils l'avaient peut-être fréquenté comme pharmacie. C'était juste à côté d'un arrêt de bus, qu'on voit pas mal dans les vidéos. Une curiosité s'est mise en place, j'ai pu rencontrer des gens du quartier, de tout âge, de 8 à 88 ans, qui sont venus me raconter des trucs de leur vie.

Une dame du quartier, qui a l'âge de mes parents est venue me raconter un chagrin d'amour, je lui ai fait une chanson qu'elle écoute le dimanche. Il y a des trucs comme ça qui sont surréels. Ça a été pareil à Fribourg, on y a fait la même chose, on a contacté le journal local, on a pu aussi avoir un article qui a bien tourné. On s'est retrouvés avec à chaque fois une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont venues de nulle part, qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. Pour moi, c'était la grande réussite du projet, mais c'était aussi le grand facteur de peur, parce que je n'avais jamais fait ça. Je ne le ferai plus jamais non plus... Par chance, j'ai pu faire des tests la semaine avant l'ouverture, avec 5 ou 6 personnes qui ont été d'accord pour faire cobaye, pour que je puisse mettre en place le protocole de consultation, bien piger comment ça pouvait fonctionner, pour ne pas me retrouver complètement largué dans l'inconnu. Ça m'a permis de découvrir un certain nombre de trucs, de bien préciser le formulaire, le protocole, le langage, etc. Au final, j'étais assez rodé au moment de l'ouverture.

Ces moments de consultation étaient assez importants, parce qu'on passait un contrat avec les gens, donc la consultation était gratuite. Je ne garantissais pas que je ferais une chanson. Je garantissais que si je faisais une chanson, elle m'aurait fait du bien, pour ne pas mettre trop de pression, parce que je devais toujours un peu parier sur combien de chansons j'allais réussir à produire la semaine suivante. Par chance, j'ai pu répondre à toutes les consultations. C'était un rythme assez effréné. Il y a des jours où je devais écrire, enregistrer, graver 4 chansons par jour. C'était vraiment du travail à la chaîne, mais c'était toujours chouette à faire, et je l'ai toujours fait quand j'avais envie de le faire. Je ne me suis bien sûr jamais forcé à faire une chanson dans le cas où les conditions n'étaient pas réunies. Bien que ce fut intensif, j'ai pu répondre à toutes les consultations. Par contre, je n'ai pas pu accueillir tout le monde. Il y a des jours où il y avait trop de monde qui venait consulter, mais le contrat était assez important pour que les gens comprennent bien dans quoi ils s'engageaient, comme le fait qu'ils me racontent leur petite part de vie qu'ils aimeraient traiter en musique, sous couvert d'anonymat bien évidemment. Cela a été respecté tout le long du processus et ça a encouragé les gens à me raconter des trucs assez profonds. Et puis, c'est une population d'une cinquantaine de personnes qui a participé, qui a généré ces chansons.

Et cette aventure a continué avec le livre. Pendant le vernissage du livre, il y a des gens qui venaient chercher leur exemplaire. Bien sûr, chaque personne qui a participé a eu son exemplaire. Puis, c'était intéressant de voir comment les chansons évoluaient de leur côté entre temps. Certains patients sont restés en contact avec moi. Ils m'ont donné des nouvelles sur les résultats que ça avait donné. J'ai reçu un livre ! Une personne a écrit un livre, elle avait besoin d'un encouragement à y aller, à passer à l'âge adulte, à s'assumer et faire les choses. Sa chanson a donné un livre. Il y a des trucs assez fous. J'ai reçu dans ma boîte mail une chanson d'une personne qui avait un problème similaire, un besoin de légitimation par rapport à sa propre créativité. C'est assez joli...



Ton livre avec les textes, les photos, c'était prévu dès le départ ?

Non. Mes projets se font en plein d'étapes. Je soigne beaucoup la documentation. Ce sont des projets hors format. C'est important de trouver le bon format pour les documenter. Cette fois, c'était un livre. Ce que je trouve chouette avec la musique, c'est que ça peut devenir le point de départ ou le point de rassemblement de plein d'autres choses, d'autres activités. En 2024, j'ai fait des installations sonores, de la scénographie, de la performance, et de l'enregistrement. En 2025, j'ai fait de l'édition, de l'archivage, du traitement vidéo. Tout ça autour de la musique. Toutes ces choses-là, tous ces médiums, toutes ces pratiques, elles m'intéressent. Ça me donne un bon prétexte pour faire un livre. Je trouvais que c'était un format agréable pour consulter ces chansons. Faire un album, ça aurait été bizarre sur cette base. J'avais envie qu'on reste le plus proche possible du contexte dans lequel elles ont été écrites. Le but du livre, c'était d'offrir une même expérience que les gens qui rentraient dans la pharmacie avec les photos, le narratif, etc. Et que ce soit quelque chose qu'on perçoive sans le séparer de cette dimension de soins et de l'histoire qui va avec. C'est plutôt des chansons qu'on écoute au compte-gouttes en fonction de ses besoins du moment qu'un album qu'on laisse tourner dans son salon du début à la fin. Il y avait un besoin de ce type. Le fait est aussi que dans la vie, je suis chanteur d'un groupe qui tourne beaucoup, qui suit un parcours plutôt classique. On sort un album, on le tourne pendant deux ans. Après, on en sort un autre, puis on le tourne pendant deux ans, ça me laisse peu de temps et ça me donne beaucoup de contraintes pour faire ma musique à moi. Du coup, ça m'encourage à la faire dans des formats qui ne sont pas du tout celui de l'albums/tournées, mais plutôt expos-perfos, publications de livres, par exemple.



C'est une démarche très artisanale. C'est du tout "fait main". C'est un peu à l'inverse de ce que fait l'industrie musicale actuelle où il y a de moins en moins d'humains quasiment dans tout. Est-ce que c'est aussi un acte militant de faire ça aussi proche des gens "en direct" ?

Oui, c'est manifeste en tout cas. C'est intégré très fort dans l'ADN de ces chansons. C'est une raison aussi pour laquelle, pour ne pas publier ça sous forme de disque, de ne pas les séparer de leurs notices. Il y a ce côté manifeste. Ça répond à un besoin aussi parce qu'en fait, ce phénomène de travailler très fort, très longtemps, mettre beaucoup de soi dans un disque, devoir faire la promotion de ces choses via les réseaux sociaux, c'est au maximum de concerner les gens pour qu'à la fin, les gens écoutent un petit 30 secondes d'un bout d'une chanson sur un fragment d'un truc dans un réseau social et puis quelques streams en plus sur tes plateformes. Il y a quelque chose de très déconnecté là-dedans. Le chemin est en général assez long. Moi, je suis en paix avec tous ces trucs.

Je ne trouve pas qu'il y a un canal qui est moins bon qu'un autre. Par contre, le besoin que j'avais à ce moment et que je trouvais très agréable, c'était de me dire qu'à partir du moment où je commençais à écrire la chanson, je savais déjà pour qui elle était, à qui elle était destinée, et je savais qu'elle allait être écoutée du début à la fin, et, encore mieux, je savais où elle allait être écoutée, c'est-à-dire dans la pharmacie, sur le jukebox. Donc je pouvais vraiment maîtriser la chaîne du début à la fin, la faire complètement en analogique, enregistrée sur cassette, mixée sur bande, gravée sur vinyle.

Pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de la magie. C'était hyper beau et ça me contentait complètement dans le sens où j'écrivais une chanson, la semaine suivante, il y avait quelqu'un qui allait venir l'écouter, cette personne allait s'asseoir sur ce fauteuil et l'écouter à travers un haut-parleur qui allait sonner comme ça. Ça donnait l'impression que ces chansons avaient toujours été là.

Les gens venaient le vendredi me raconter une histoire personnelle, et le vendredi suivant, on écoutait une chanson en anglais sur un vieux jukebox avec le craquement du vinyle. Il y avait une magie qui était tout à fait efficiente, et trop belle à partager. Et ça, c'est sûr que ce côté one-to-one comme ça était hyper satisfaisant, carrément rafraîchissant.

Le fait d'avoir, quelque part, le droit d'écrire et la justification d'écrire 50 chansons en une année - ce qui est un rythme pas du tout conseillé si tu veux faire une carrière dans la musique actuelle - c'est un truc qui est super libérateur. C'est manifeste... Je ne sais pas si c'est militant dans le sens où je ne suis pas forcément fâché contre quelque chose. Par contre, je cherche d'autres moyens de diffuser ces trucs-là, et aussi pour d'autres publics. Parce qu'en fait, à la fin, comme je te l'ai raconté, il y a des gens du quartier qui ne sont même pas du tout intéressés par la musique, qui ne viendraient pas voir un concert, qui n'iraient pas chez un disquaire acheter un album, mais qui là pouvaient être en lien et échanger. Ça, c'est aussi hyper précieux pour moi, ce sont des choses que j'essaie de chercher le plus possible, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la place pour ça, à fond.

Ce qui est drôle avec ces trucs, c'est que certes, tout est beaucoup plus formaté, tout est très compétitif dans les musiques actuelles en ce moment, il y a un truc qui est vénère, mais par contre, il y a beaucoup de place pour expérimenter à côté. Puis en faisant des formats bizarres, je me retrouve avec pas mal d'argent ! Même au niveau de la rétribution, les gens payaient prix libre à réception de la chanson. Et puis je leur disais que j'avais passé entre deux et six heures par chanson pour créer, mais que ça m'avait fait du bien à moi. De toute façon, c'est une chanson à moi, donc quelque part, ils m'avaient déjà payé en inspiration, je leur disais de se sentir libre de me donner ce qu'ils voulaient pour le vinyle et le pourboire. Si je réfléchissais au nombre de streams qu'il m'aurait fallu pour récupérer l'argent que j'ai récupéré en pourboire sur ces cinquante chansons, au final, je me dis que c'est un modèle économique pas si foireux. Et puis, si je cherchais à faire la première page du journal avec juste mes chansons, ce serait vraiment assez compliqué.

Je suis assez abonné aux projets hors format et aux projets bizarroïdes, mais de projet en projet, ça me donne envie de continuer à creuser parce que j'apprends beaucoup de choses. Et là, ça fait quoi ? Vingt minutes qu'on a commencé l'interview, et on n'a pas beaucoup parlé de musique. On a abordé d'autres sujets, mais ça me chauffe bien...



Justement, en revenant à la musique, est-ce que cette façon de composer un petit peu dans l'urgence pourrait être réutilisée avec Coilguns, ou Autisti ?

Oui et non... Pour moi, ce projet m'a fait réaliser à quel point l'inspiration et la nécessité d'une chanson, c'est déjà une grosse part du travail. Donc de ressentir, d'avoir quelque chose à dire, et de savoir pourquoi, c'est le gros de ce qui fait une chanson, selon moi. Après, avec l'expérience, avec le temps et l'énergie, on apprend à transformer notre travail, et de transformer ça en musique, en arrangement, et d'enregistrer ça correctement. Donc, il y a vraiment cette partie inspiration principale qui est importante, on ne peut pas s'y soustraire.

Pour mes chansons personnelles, je remarque qu'une dizaine de chansons tous les cinq ans, c'est bien. Et puis, en fait, ça me fait du bien de les prendre un peu tranquillou. Il y a vraiment des chansons de chœurs, des chansons de chevets comme ça, je les travaille pendant un an, et au moment où je les publie, ça veut dire que je n'en ai plus besoin. C'est complètement un autre rythme. Pour Coilguns, cette écriture hyper rapide, c'est quelque chose qu'on a fait pendant longtemps. Pendant toutes les années 2010, à partir du moment où on a créé le groupe et jusqu'à 2020, on se retrouvait pendant trois semaines, un mois, en studio, on écrivait tout le plus vite possible, et puis on repartait en tournée. Donc, il fallait que ça se passe dans l'urgence parce que c'était ça qu'on avait à faire. Maintenant, on travaille vraiment sur d'autres formats. On prend au moins une année, voire une année et demie pour écrire un disque. Chaque personne du groupe prend du temps séparément pour vraiment trouver sa place dans les chansons, chacun à son poste, etc. C'est totalement devenu un autre processus d'écriture. C'est pas gravé dans la roche, donc c'est pas impossible que ça change non plus. Je pense que tous ces processus-là se mettent en branle différemment. Pour Autisti, c'est marrant que t'en parles parce qu'on s'est retrouvés pendant dix jours pour répéter des chansons qu'on va enregistrer fin février, avec l'idée de pouvoir publier un disque dix ans après le premier. Ces morceaux-là ont été écrits à la base sur une période de six années, il me semble, à partir du moment où on a arrêté de tourner avec Autisti. De temps en temps, j'avais l'inspiration d'une chanson dans le style Autisti et je le rangeais un peu de côté comme ça. Puis quand le temps est venu, j'ai rappelé les autres et je leur ai dit « Yo, j'ai écrit des trucs, on le fait ? ». Suite à ça, on a répété les compositions une fois, puis on a laissé ça traîner pendant un moment puis on s'y est remis avec comme objectif de les enregistrer. Donc c'est vraiment des timings différents. On a la chance quand on a son propre label, sa propre structure, et puis des potes qui sont toujours motivés et disponibles pour faire ça, de pouvoir avoir plein de projets sur des timelines complètement différentes.

Dans le cadre de cette pharmacie, c'était pas tant l'urgence qui me motivait, c'était plus de travailler vraiment pendant les horaires de bureau. Comme c'était à côté de chez moi, j'avais marqué dans mon agenda pendant un mois que j'allais enregistrer de la musique tous les jours. Et je trouve que c'est une pratique assez folle. Je trippais bien. En plus j'étais en vitrine, à côté d'un arrêt de bus, j'étais vraiment en train de bosser. Je faisais ça tout le temps. Et du coup, j'avais envie que ce soit le plus normal pour moi, avec le plus de public possible. En général, pendant les moments où subitement je buggais, je coinçais sur un truc, ou j'avais l'impression de ne pas chanter avec la bonne intention, j'ouvrais le grand rideau et je regardais par la fenêtre les gens qui passaient. En fait, si j'étais cordonnier, ça ne poserait de problème à personne, ni à moi-même, d'être en train de poncer une semelle sous le regard des gens qui passent. Mais là, j'étais en train de faire de la musique, je faisais la prescription pour monsieur ou madame, j'avais un agenda à tenir.

Et il y avait bien sûr des gens qui rentraient dans la galerie, parce qu'il y avait aussi différents collectifs qui occupaient cet endroit. À Fribourg, c'était même carrément des bureaux partagés dans une autre partie de la galerie. Donc il y avait des gens qui venaient faire de la comptabilité pendant que j'étais en train d'enregistrer une chanson. Chacun était à son poste. J'aimais bien ce côté artisanal.



Est-ce que tu as un titre préféré parmi les 50 ?

Alors non, je n'ai vraiment pas de titre préféré. J'ai tapé un peu - même à la limite parfois - dans les quatre coins du spectre stylistique de ce que je peux produire. Il y a une chanson, je crois que c'est la G5, "Switch it off", qui est presque une pulsation un peu reggae ou je ne sais pas quoi. C'est une chanson dont la thématique est de pouvoir débrancher son cerveau en fin de journée. C'est une personne qui avait une créativité envahissante qui est venue me poser cette colle et me dire : «J'aimerais pouvoir m'endormir sans penser à tous les projets que je suis en train de ne pas faire ou que je devrais faire ou tous les assemblages que je pourrais faire ». Moi, je me suis bien identifié. J'ai fait une chanson où j'ai joué de la basse. Ça faisait longtemps que je n'avais plus joué de basse. C'est des fois drôle de retrouver certains trucs comme ça qu'on avait mis de côté. C'est une chanson qu'on écoutait souvent à la fin d'une permanence, à des heures d'ouverture. En passant le balai, en fermant la pharmacie, on mettait ce morceau et ça permettait d'envoyer un peu tout le monde aux vestiaires. J'aime bien cette chanson, je crois.



Justement, j'avais envie de t'en parler parce que c'était une de mes préférées. Faire simple pour faire efficace, c'est un peu le sens des paroles. C'est un bon slogan ?

En tout cas, c'était un motto, une ligne directrice forte pour ce projet parce que je n'avais pas le temps de trier des noix. Je commençais une chanson à 14 heures et je savais que si je ne l'avais pas finie à 17 heures, j'aurais moins de temps pour faire la suivante. Ça me poussait à être très naïf. Faire le naïf, faire le transparent, c'est être sûr qu'à la fin, ça va être touchant. Même si c'est maladroit. De plus en plus dans la musique d'aujourd'hui, on a un peu de la peine avec les défauts. Alors là, il n'y avait pas le choix. Entre le fait que c'était enregistré en analogique et qu'il y avait une cadence à maintenir, et aussi que les problèmes posés n'étaient pas les miens... C'est peut-être ridicule de faire une chanson pour trier sa bibliothèque... Mais ce n'est pas mon problème, je le fais.



Tu as aussi des concerts prévus dans les semaines à venir. Tu vas intégrer quelques-uns de ces titres ou ce sera vraiment ceux de Suitcase suite ?

C'est un peu deux agendas qui se rencontrent. Je suis toujours en train de tourner ce disque à base de valise. Je fais un concert solo, je suis presque une sorte d'homme-orchestre à base de valises, j'aime bien faire ce show. J'ai essayé de combiner ça dans l'agenda avec les différents lieux d'exposition. À partir de la semaine prochaine, je vais exposer le jukebox original dans son format vinyle, augmenté par de la vidéo, puis faire une exposition pendant un mois, à Bienne, à Nyon, à Sion, en Suisse, les gens pourront consulter cette pharmacie dans son format d'origine. Je tourne ça et en parallèle, je fais des concerts, mais je ne joue pas sur scène les morceaux de la pharmacie parce qu'ils ont été écrits à une telle vitesse que je ne m'en souviens pas du tout. Donc il faudrait que je fasse des covers de moi-même ! Ça serait un peu le même genre d'exercice, un peu contraignant. Et quelles chansons jouer ? Ce serait un peu particulier à faire comme choix. De la même manière que si on faisait un album, quelle chanson on met au début ? Comment on organise l'ordre ? Tout ça, ce serait un peu difficile. Si on veut écouter ces chansons, il faut aller presser sur le pavé numérique du jukebox et c'est là que ça se passe. Ou alors acheter le livre.



J'ai lu aussi que là, Coilguns allait de nouveau composer sérieusement. Donc tu vas composer pour Coilguns, faire les expos, préparer quelque chose avec Autisti, continuer de jouer Suitcase suite, t'arrives à t'organiser facilement ?

Alors, Coilguns, c'est déjà écrit et enregistré. Donc là, on est dans la post-production. C'est un Rubik's Cube permanent. Et puis, avec le temps, on devient rompus à cet exercice de savoir bien dimensionner l'énergie et le temps qu'on met dans chaque projet. Et comme je ne fais que ça de ma vie, c'est super. Je fais aussi des mandats d'écriture pour de la musique de film ou autre chose, mais en fait, j'arrive à combiner tout ça dans un agenda où c'est un boulot. Je bosse à 300% je pense, mais en même temps, j'ai pas vraiment l'impression de travailler donc je suis plutôt chanceux et d'un esprit cool. C'est sûr que c'est parfois stressant, et c'est bien sûr pas facile d'avoir une vie sociale à côté. Financièrement ça tourne, ric rac, mais ça fonctionne. Et puis, j'ai pas vraiment envie de faire autre chose, ça c'est sûr. Ce sont ces contraintes qui me permettent de faire naître les projets. Les projets qui n'ont pas de contraintes n'existent pas, dans le sens que pour moi, ils ne finiraient jamais ou ils ne commenceraient jamais. Donc quand je sais que j'ai trois semaines pour faire 25 chansons, je vais les produire !



Est-ce que tu as des projets que tu sais irréalistes ou irréalisables ?

Oui, il y a des choses... Il y a plein d'amis avec qui j'ai fait de la musique une fois ou l'autre, plein de projets que j'ai un peu dans un coin de ma tête parce que j'ai récupéré un vieil appareil où je me disais : « Mais ça serait vraiment génial de le transformer en machin, truc, bidule...». Puis ça, je sais que je le ferai quand j'aurai du temps libre, donc ... jamais. Mais c'est pas grave. Et puis tu as des personnes qui me proposent de faire un truc, alors j'attends qu'ils aient du temps libre, puis comme à nos âges, personne n'en a parce que soit on est artistes hyperactifs, soit on est père de famille ou mère de famille... Voilà, bon c'est plutôt une période de la vie qui est comme ça, fin de la trentaine, où en gros personne n'a du temps libre.

Bref, il n'y a que des choses réalistes qui se passent. Moi, j'ai la chance que les choses réalistes intègrent beaucoup de rêves là-dedans, c'est plutôt chouette de réaliser ces trucs. Donc j'ai pas de problème avec la réalité et pas de problème non plus contre les projets qui n'existent pas. Après, je fais des choses aussi sans me préoccuper de savoir si un jour ça va être finalisable. Enfin, il y a des fois des choses que je fais parce que ça me fait triper une fois et ça n'a pas besoin de devenir un projet.



Donc il y a plein de choses dans les armoires et cartons qui sortiront peut-être jamais, ou elles sortiront un jour ?

C'était ça mon boulot là, ces quatre derniers jours de fin de vacances. J'ai pris une semaine de vacances plus 4 jours pour ranger mon bureau ici à Lausanne, ranger mon bureau et mon atelier audiovisuel à La Chaux-de-Fonds, déplacer du matériel, trier les armoires, ranger des livres, etc. Ça fait du bien. C'est là qu'on remarque aussi qu'on va pas s'ennuyer dans cette vie. Moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je connais.



Merci pour cet entretien, tu veux ajouter quelque chose...

Non, juste te remercier pour l'intérêt et le temps consacré. Bravo de faire s'intéresser aux artistes, bravo de faire des publications, bravo de faire tout ça, c'est vraiment pour nous hyper important. Puis, je crois que ça fait du bien encore plus que jamais, alors merci pour ça.



Merci à toi aussi de créer autant et des choses aussi passionnantes. On se revoit peut-être très vite pour Coilguns et Autisti...

Ouais les deux vont arriver, Coilguns cette année et Autisti l'année prochaine si tout se passe bien...

Merci à Louis ainsi qu'à Matthieu pour le relais.