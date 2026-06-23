On sait que Louis Jucker a une créativité débordante, toujours hyper actif en groupes ou en solo, il ne s'arrête jamais. En 2024, il décide de mettre ses idées au service des maux du public, installant un mini studio à Lausanne puis à Fribourg, il propose d'écrire une chanson pour guérir des auditeurs devenus des patients. De cette expérience naissent de nombreuses compositions regroupées dans ce livre juke-box.



Un livre qui débute par l'explication de ce processus avec quelques détails et précisions comme le fait qu'une chanson est écrite en à peu près 3 heures et que le malade était prévenu par mail pour récupérer son remède contre un prix libre. Remède qui intègre un juke-box où l'on choisit le titre en fonction de ce qu'il faut soigner, par exemples, la mélancolie est traitée par les morceaux E3 ("You've done the most of it") et G6 ("A library of non-events"), les problèmes de peau avec C7 ("Higher loans")... Outre une table des matières bien utile pour savoir où trouver son médicament musical, le livre offre l'intégralité des paroles (en anglais), la date comme le lieu de création et de belles séries de photos retraçant cette aventure. Clairement pas obligé de le lire dans l'ordre, on peut piocher au hasard, aller écouter la composition (sur le site) tout en connaissant sa posologie et ses bienfaits. Louis Jucker sait que tout cela n'est pas sérieux, mais qui ne s'est jamais senti apaisé en écoutant de la musique ? Les cinquante titres sont assez courts (autour de 2 minutes), la guitare et la voix sont les deux éléments prédominants, mais on trouve aussi du synthé et de la batterie, sans surprise la tonalité générale est folk, avec quelques accélérations rock parfois (pour soigner son âme, on peut écouter "Claim it back" assez fort pour que les voisins en profitent) et même un peu de grind-punk acoustique ("Be an artist" pour l'enthousiasme). L'ensemble fait plus de deux heures et en faire une analyse "musicale" n'est pas évident, ce sont des créations assez instantanées, spontanées, basées sur quelques accords et de petits mots, l'intention compte parfois plus que le résultat, mais pour de nombreuses pièces, c'est assez touchant et la voix de Louis agit réellement comme une agréable drogue. Un des meilleurs morceaux est sans nul doute "Switch if off", il est évidement créer pour son auteur puisqu'il permet de "canalise une créativité envahissante" et vise à l'apaisement, la musique est douce et le texte coule de source "I chose the simplest chords and I dare you to sit down and listen", c'est introspectif et touchant, y compris pour quelqu'un qui ne connaitrait pas le contexte.



En fonction de son moral, de sa santé physique ou de ses goûts musicaux, chacun peut trouver un bienfait dans A pharmacy of songs dont l'écoute permet au moins de ralentir le temps dans un monde qui ne cherche qu'à l'accélérer. À noter que pour l'heure, il n'y a pas d'édition intégrale des cinquante titres sur disque, mais la possibilité pour qui veut de graver une ou deux chansons sur un vinyle personnalisable à souhait.

Oli

Publié dans le Mag #69