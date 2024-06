First count Seasonable My windy heart On their knees Asylee The house we let them take March of the fallen scions

En septembre dernier, le frontman de Coilguns a présenté chez Hummus Records sept nouveaux titres avec l'aide de cinq musiciens de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, issus de la formation Le Nouvel Ensemble Contemporain. Ils ont été gravés sur un CD soigneusement emballé dans un digipak (une version vinyle est disponible aussi) cartonné de deux volets avec un livret explicatif. Pourquoi "explicatif" ? Eh bien, parce qu'il ne s'agit pas "que" d'un simple projet supplémentaire de Louis Jucker. Là, le Suisse nous présente une belle aventure de quatre ans, celle de ses "suitcases". Appelé Suitcase suite, ce nouvel album est le fruit d'un long travail "fait-maison / fait-main" (le coffret deluxe contient une pochette en papier marbré) élaboré à partir d'objets DIY conçus par Louis, et plus précisément des instruments-valises. Chaque page du livret présente ces valises avec les détails techniques des chansons comme le panorama stéréo, les différents crédits ou encore les paroles. Suitcase suite, c'est un peu comme un petit musée en distanciel au sein duquel Louis serait notre guide-conservateur nous présentant le résultat de ses créations par l'image et une bande sonore ma foi fort belle, touchante et immersive.



Comme nous le disions, Louis Jucker n'est pas seul. Pour laisser exprimer les capacités sonores de ses onze valises faites-maison (il faut savoir qu'une valise correspond à un instrument, un morceau pouvant utiliser jusqu'à quatre-cinq valises), cet explorateur et technicien/bricoleur du son a donc fait appel à des musiciens additionnels réunis sous le nom Le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC). Chacun l'épaule dans la conception de titres d'obédience indie-folk. Précisons les choses : au tout départ, le projet de cette collaboration est initié en 2019 par une commande du NEC, et non l'inverse. C'est là que Louis embarque dans cette démarche de fabrication de ses valises (avec des passages en brocante et des casse-têtes d'assemblages/montages et de tests) avec la volonté de chanter des chansons sur scène avec ses copains. Parmi ses onze objets uniques, on peut y trouver une machine à écrire percussive, une petite harpe DIY, des valises d'effets divers comme le pitch ou des vagues drones en ostinato. Un univers complet de sons, où bien sûr la guitare et la basse ont leurs places, qu'on retrouve avec fascination dans ce Suitcase suite.



Sur cet album, on reconnaît d'emblée l'âme musicale et la patte de Louis laissée sur ses précédentes œuvres. Comme si le temps ne s'écoulait plus, on se laisse bercer par ce panel de mélodies sublimes, de rythmes percussifs, de cordes grattées, de voix passionnées qui se fourrent parfois dans les papillons noirs, et d'un ensemble d'ondes qui définissent le caractère de chacune des chansons, qu'elles soient mystiques, psychédéliques ou synonyme de lumière. Voici donc un album 100% authentique, tout comme son géniteur. Pour finir, notez que ce projet a depuis fait naître une suite avec les Suitcase sessions V2, une compilation de morceaux sur lesquels des copains de Louis (dont Cyril Cyril, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Corps Pur, J&L Defer ou bien Laurent Güdel) viennent jouer sur ses valises dans son studio.