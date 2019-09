Bristol et Bordeaux, toutes deux villes d'estuaires ouvertes sur l'Atlantique ne partagent pas qu'une situation géographique, un art de vivre et un centre ville partagé entre le passé et l'avenir, elles sont désormais reliées par le trip hop, Portishead et Massive Attack côté severnien pour l'invention du genre, The Lost Meridian côté girondin pour l'influence majeure. Tu peux ajouter d'autres combos cités par les Français (The XX, Morcheeba) et même Tricky histoire d'avoir un tour d'horizon un peu plus large mais tu ne trouveras pas pour autant tout ce qui a fait ce Incomplete puzzle porté par la voix limpide de Laety qui n'est pas sans rappeler la pureté venue du froid (Bjork à ses débuts ?). Autour d'elle, les quatre musiciens créent des ambiances délicates et éthérées, isolant les notes et les repères rythmiques pour ne pas obstruer le champ d'audition. Avec des harmonies vocales enlevées, on se retrouve donc davantage dans un registre "pop-lounge" loin des tensions latentes que pouvaient créer certains chefs de file du trip hop. Et comme on n'a pas de phrasé rap, il faut forcément aller voir ailleurs que dans ce simple raccourci pour résumer The Lost Meridian et les situer quelque part sur la carte.

Oli