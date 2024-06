Habitués à faire des titres en acoustique (comme des reprises) pour passer le temps (entre deux albums) ou pour des projets qui les bousculent un peu (tribute album, concerts spéciaux), Los Disidentes Del Sucio Motel ont cette fois-ci formalisé leur attrait vers l'unplugged avec un EP incroyablement abouti qui va autant ravir que surprendre leurs fans.



Le groupe ne nous offre que 5 titres, mais comme ils peuvent s'écouter à l'infini sans voir poindre la moindre ombre de lassitude (c'est l'album que j'ai le plus écouté ces trois derniers mois), je ne vais pas me plaindre de ce format "court", d'autant que chaque pièce fourmille d'arrangements et de sonorités que l'on ne perçoit pas forcément lors de la première dizaine d'écoute... Tous les titres sont issus de la discographie des Strasbourgeois mais trois sont plus "reconnaissables" car plus récents, "The plague", "Horizon" et "Blood-planet child" sont parus sur Polaris, dernier album en date, et leurs refrains font remonter quelques souvenirs car dans l'ensemble, c'est comme si les 5 morceaux étaient complètement nouveaux. Pour deux d'entre eux, c'est en effet le cas pour moi car je ne connaissais pas encore Los Disidentes Del Sucio Motel à la sortie de From the motion picture, leur premier LP qui abrite une version bien plus saturée de "From 66 to 51" (merci au LDDSM Bandcamp pour permettre de tout écouter aussi facilement, même avec 14 ans de retard) et je n'avais que survolé Arcane (où l'on trouve "Z" sans son sample où les zombies se manifestent). Ces deux "vieux" titres réarrangés viennent se marier parfaitement aux trois autres pour former un ensemble particulièrement homogène. Il faut dire que le son des guitares est délicieux, que le chant est d'une belle douceur et que la rythmique réussit à assurer tout en restant discrète. Si le combo a déjà déclaré ouvertement son amour pour Pink Floyd (en reprenant un peu trop sagement selon moi "Welcome to the machine"), les influences de David Gilmour sont rappelées sur "Z" avec quelques notes électrifiées (un enregistrement acoustique n'est pas unplugged !), avec une distorsion qui pourrait se retrouver sur Wish you were here (mon album préféré). Au passage, on peut aussi penser que le titre de l'EP fait écho (ahah) au "Breathe" de The dark side of the moon. Et si un solo ne t'émeut pas suffisamment, laisse-toi fondre par les cordes qui habillent "The plague", le jeu des chants comme les pressions sur les touches d'un piano sur "Horizon" (absolument sublime), les déferlantes de "Blood-planet child" ou la frénésie du final de "From 66 to 51".



Réorchestrations magistrales, inspirations délicieuses, son d'une pureté phénoménale, si les Los Disidentes Del Sucio Motel pensaient sortir un simple EP "récréatif", ils ont, de fait, édité un chef d'œuvre. Et comme si la musique ne suffisait pas, ils ont pioché leurs plus belles photos de vacances pour l'imager rendant l'objet physique simplement indispensable.

Oli

Publié dans le Mag #59